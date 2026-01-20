Ze syrské věznice uprchlo asi 1500 členů Islámského státu

Autor: ,
  7:32aktualizováno  7:32
Na 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS) uteklo ze syrské věznice Šaddádí, uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Syrská armáda dříve v pondělí uvedla, že z věznice Šaddádí uprchlo několik bojovníků IS a obvinila Syrské demokratické síly (SDF) z jejich propuštění.
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z Rakky. (19. ledna 2026) | foto: AP

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...
11 fotografií

Z útoku na věznici, která se nachází v provincii Hasaká, naopak SDF obvinila vládní frakce. Při obraně věznice podle ní byly zabity či zraněny desítky lidí.

Armáda neuvedla, kolik vězňů z Šaddádí se nyní pohybuje na svobodě. Podle státní agentury SANA vyhlásila v přilehlém městě úplný zákaz vycházení. Vládní síly ho plánují prohledat a pátrat po vězních, kteří uprchli.

Nová vlna konfliktu přišla navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi SDF a syrskou vládou. Ta přitom podle AFP stanovila, že vláda převezme odpovědnost za vězně z IS a jejich rodiny. Syrská armáda uvedla, že postupovala v okolí vězení v souladu s požadavky dohody a nabídla pomoc silám SDF uvnitř. Vládní síly doplnily, že převzaly kontrolu nad věznicí i městem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.