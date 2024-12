Asad ztrácí i jih Sýrie. Írán překotně evakuuje své generály

Režim syrského prezidenta Bašára Asada čelí rostoucími tlaku povstaleckých frakcí. Zatímco na severu země podnikají rychlou ofenzívu jednotky islamistických povstalců z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS), které obsadily během týdne velká města Halab (Aleppo) a Hamá, na jihu postupují další opoziční skupiny.

Jordánské ministerstvo vnitra už vydalo prohlášení, ve kterém informují o uzavření hranic se Sýrií kvůli bezpečnostní hrozbě. Povstalci pravděpodobně ovládají už i většinu východu země. Kurdy vedené milice prohlásily, že získaly město Dajr az-Zaur, které bylo považované za jedno z hlavních vládních měst nacházejících se v srdci pouště.

Další problém pro režim Bašara Asada představuje i fakt, že Írán začal v pátek ze země stahovat své představitele, a to i přes pondělní návštěvu íránského ministra zahraničí, který vyjádřil Asadovi plnou podporu. Podle listu The New York Times jsou mezi evakuovanými i vojenští velitelé zahraniční obdoby revolučních gard.

Právě Írán platí za jednoho z nejsilnějších spojenců syrského diktátora, když ho podporoval po dobu 13 let. Deník si všímá i absence podpory dalších dřívějších spojenců Asada. Rusko nemá dost kapacit, aby kromě Ukrajiny válčilo ještě v Sýrii. Ruské letectvo sice útočilo na důležitý most, aby překazilo postup povstalců, výraznější dopad ale takové útoky pravděpodobně mít nebudou. Hizballáh jakožto další možný spojenec je momentálně příliš zaměstnán Izraelem.

Do bojů v Sýrii se navíc zapojily proturecké oddíly zvané Syrská národní armáda. Podle analytiků by se tak skoro jistě nestalo bez přímého souhlasu tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdogana. Ruští a íránští představitelé by se podle BBC měli nicméně setkat se svými tureckými protějšky, aby prodiskutovali možnosti reakcí na občanskou válku.