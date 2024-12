Aby se mohli vracet uprchlíci. Nový vládce Sýrie vyzval ke zrušení sankcí

Nový faktický vládce Sýrie Ahmad Šara vyzval ke zrušení mezinárodních sankcí vůči Damašku, aby se mohli do země vracet uprchlíci. Napsala to v noci na úterý agentura AFP, podle níž šéf islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) také oznámil, že povstalecké frakce budou rozpuštěny a jejich bojovníci by se měli začlenit do jednotek spadajících pod ministerstvo obrany.