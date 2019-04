Syrské vládní síly odstřelovaly sídla odpůrců režimu. 13 lidí přišlo o život

Londýn/Damašek Nejméně 13 lidí přišlo v neděli o život při ostřelování oblastí na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou vládních i povstaleckých sil. S odvoláním na sdělení exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje, o tom informovala agentura Reuters.

Vládní síly ostřelovaly města Sarakáb a Narab, která drží odpůrci syrského režimu, a zabily devět osob. Terčem povstalecké střelby byl také Masjáf, který je naopak pod kontrolou vládních vojáků, o život při tom přišli čtyři lidé, upřesnila SOHR.



Válku v Sýrii spustilo v roce 2011 potlačování prodemokratických demonstrací. V průběhu let se do ozbrojeného konfliktu zapojily různé regionální a zahraniční síly. O život přišlo asi půl milionu lidí, dalších 11 milionů osob bylo nuceno opustit své domovy. Do bojů na straně prezidenta Bašára Asada vstoupilo v roce 2015 Rusko, které tak do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch vládního režimu.

Koncem března arabsko-kurdská koalice SDF podporovaná Spojenými státy ohlásila územní porážku teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Sýrii vítězstvím v Baghúzu, který leží na východě země poblíž irácké hranice. Přestože IS již obydlená území v Sýrii nekontroluje, nadále podniká útoky.