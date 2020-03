Koronavirus už je i v ‚Továrně na zoufalství‘. Newyorské věznice hlásí desítky nakažených

NEW YORK/PRAHA Vězni i dozorci. V newyorských věznicích, včetně jedné z nejtvrdších na Rikers Islandu, jsou desítky nakažených koronavirem. Dozorčí orgán již označil situaci za krizovou.

Město New York zažilo jeden z nejhorších víkendů. V jednom z největších a nejpřísnějších vězení USA na Rikers Islandu, jemuž se někdy přezdívá i „Továrna na zoufalství“, propukla nákaza nového koronaviru. Více než polovina z 38 pozitivně testovaných jsou vězni, zbytek dozorci a zaměstnanci věznice.



„Je více než pravděpodobné, že tito lidé byli na veřejnosti a byli v kontaktu i s dalšími vězni a zaměstnanci,“ napsala v dopise newyorské radnici předsedkyně dozorčího orgánu Board of Correction Jacqueline Shermanová.

Dodala, že společně s 21 vězni bylo nakaženo i 12 dozorců a pět zdravotníků ve věznici. Nejméně osmapadesát dalších trestanců je navíc v karanténě, aby se předešlo dalšímu šíření koronaviru. Vězeňský systém je podle ní ale v krizi.

„Jediným možným řešením, jak ochránit komunitu lidí žijící a pracující ve vězení, je snížit počet lidí zavřených a hlídajících tato zařízení,“ napsala Shermanová. Podle zjištění agentury AP newyorští úředníci v posledních týdnech opakovaně zlehčovali situaci ve věznicích.

Ještě v pátek například úřady tvrdily, že je nakažený jen jeden z vězňů. V sobotu pak připustily, že trestanců s koronavirem je 19 - tedy o dva méně, než nyní tvrdí Shermanová.

Na ostrově Rikers Island, který spojuje most s newyorskou čtvrtí Queens, si dnes odpykává trest asi 7000 vězňů.

New York však není jediný, kde se nákaza začala šířit ve věznicích. První případy ohlásily již minulý týden zařízení ve státech Kalifornia, Michigan i Pensylvánie. Nakažených by mělo být kolem dvou desítek.

Spojené státy mají dlouhodobě problém s přeplněnými věznicemi. Za mřížemi je v „zemi svobody“ více než 2,2 milionu lidí, což je více než kdekoliv jinde na planetě. Odborníci se bojí, že pokud by došlo k šíření nákazy mezi vězni, mohlo by to mít katastrofální dopady.

Dojde k přezkoumání případů

Věznicemi totiž projde velké množství lidí a jsou nuceni být v blízkém kontaktu. Zdravotní komplikace jsou prakticky běžnou rutinou. Řada dozorců a vězňů se navíc obává, že vzhledem k nedostatku testů na koronavirus budou vězni až těmi posledními, k nimž se soupravy na otestování dostanou. Z preventivních důvodů tak 122 federálních věznic zakázalo návštěvy.

Starosta města New York Bill de Blasio tak již minulý týden ve snaze ulehčit věznicím navrhl prokurátorům, aby se podívali na případy některých vězňů a sám již nařídil propuštění šestapadesáti trestanců do domácí péče.

„Na Rikers Islandu je téměř 1500 lidí uvězněných za menší přestupky či zločiny. Ti by mohli být propuštěni prakticky okamžitě,“ uvedla pro média Bianca Tyleková z advokátní kanceláře Worth Rises. „Jejich propuštění by snížilo riziko infekce těch, kteří ve vězení zůstanou, ale i pro veřejnost.“

Minulý týden se nakazil i první vězeň ve federální věznici - Metropolitním detenčním centru v Brooklynu. Pár dní poté, co nastoupil k výkonu trestu, si začal stěžovat na bolest na plicích. Zdravotníci jej převezli do nemocnice, kde mu vyšly pozitivní testy na koronavirus. V pátek byl převezen zpět do nemocnice, kde byl zavřen do izolace. Vězni, kteří s ním přišli do kontaktu, jsou rovněž drženi v karanténě.

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v několika státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Tato omezení se týkají států New York, Kalifornie, Connecticut, Illinois, New Jersey, Ohio, Delaware a Louisiana.