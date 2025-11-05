Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují

Autor: ,
  19:54
Tajfun Kalmaegi, který v úterý zasáhl Filipíny, si už vyžádal nejméně 85 obětí. Dalších 75 lidí se stále pohřešuje. Tajfun se nyní podle předpovědi pohybuje západním směrem a meteorologové předpokládají, že v pátek ráno místního času (v noci na čtvrtek SEČ) zasáhne Vietnam. Vítr v bouři v poryvech dosahuje podle posledních zpráv rychlosti až 180 kilometrů za hodinu.

Nejhůře postiženou oblastí jsou centrální Filipíny a provincie Cebu, jež se stále vzpamatovává ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo před měsícem. Tajfun v provincii způsobil povodně, které uvěznily obyvatele na střechách; voda strhávala auta na silnicích a dokonce i obří dopravní kontejnery. Úřad civilní obrany uvedl, že jen v této oblasti dosud zemřelo během katastrofy 49 lidí.

Mezi oběťmi je i šestičlenná posádka vojenského vrtulníku, který se v úterý zřítil v jihofilipínské provincii Agusan del Sur, když letěl na pomoc do oblasti postižené tajfunem. Nehodu potvrdila armáda, která neuvedla žádné podrobnosti ani příčinu havárie.

Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
8 fotografií

Provincie Cebu, kde žije více než 2,4 milionu lidí, vyhlásila stav přírodní katastrofy, který umožňuje úřadům rychleji distribuovat humanitární pomoc.

Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.