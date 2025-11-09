Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel

  10:07aktualizováno  10:07
Tajfun Fung-wong, který brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady už nechaly ve zhruba 116milionové zemi evakuovat přes 910 000 lidí. Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu.
Úřady nařídily evakuaci obyvatel východním Filipín, na které míří tajfun Fung-wong. (9. listopadu 2025) | foto: Reuters

Tajfun Fung-wong nad Filipínským mořem. (7. listopadu 2025)
Části východních Filipín se již potýkají se silnými dešti a větry, které budou v následujících hodinách s blížící se vzdušnou masou dále sílit. V oblastech Bicol a Samar se očekává až 200 milimetrů srážek, což zvyšuje riziko povodní a sesuvů půdy. V severní a střední části největšího ostrova Luzon by mohlo napadnout mezi 100 až 200 milimetry.

Meteorologický ústav Pagasa vyzval obyvatele nížinných a pobřežních oblastí, aby se evakuovali do vyšších poloh a zastavili veškeré námořní aktivity. Varoval také před větrem a přívaly deště, které by mohly zaplavit pobřežní obce.

„Celkem bylo v tuto chvíli evakuováno 916 863 lidí,“ řekl na nedělní tiskové konferenci vysoký představitel civilní obrany Rafaelito Alejandro. Fung-wong by mohl ohrozit více než 30 milionů obyvatel, dodala podle agentury AP civilní obrana.

Filipíny se stále vzpamatovávají z tajfunu Kalmaegi, který se v úterý prohnal obcemi na pobřeží vyžádal si nejméně 224 lidských životů. Živel ve čtvrtek zasáhl i Vietnam, kde zahynulo pět lidí, stovky tisíc dalších se musely evakuovat a na půl milionu bylo bez elektřiny.

Vietnam i Filipíny se nacházejí v pásmu tichomořských tajfunů a během bouřkové sezony pravidelně zaznamenávají škody a oběti na životech.

