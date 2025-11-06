Tajfun na Filipínách zabil 140 lidí, prezident vyhlásil stav nouze

Autor: ,
  6:36aktualizováno  6:36
Počet obětí, které si vyžádalo řádění tajfunu Kalmaegi na Filipínách, vzrostl na 140, uvedly filipínské úřady. Další lidé se pohřešují, mnoho z nich v centrální provincii Cebu poničené při nedávném zemětřesení. Filipínský prezident Ferdinand Marcos mladší kvůli této přírodní katastrofě v zemi vyhlásil stav nouze.

Lijáky provázející tajfun způsobily bleskové záplavy, které zasáhly i obydlené oblasti. Lidé na postižených místech šplhali na střechy domů, kde zoufale prosili o záchranu, uvádí AP.

Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
Povodně a následné škody způsobené tajfunem Kalmaegi v centrální části Filipín a provincii Cebu. (4. listopadu 2025).
8 fotografií

Filipínský Červený kříž přijal mnoho telefonátů od lidí z provincie Cebu, kteří uvázli na střechách. V tomto regionu se při záplavách utopilo 49 lidí, další přišli o život v důsledku sesuvů půdy nebo pádů trosek různých staveb.

Pětašedesát lidí se pohřešuje a skoro 70 utrpělo zranění. Dalších 62 lidí je pohřešovaných v jiných dvou provinciích rovněž ve střední části Filipín. Skoro 450 000 lidí muselo najít dočasné útočiště v nouzových centrech.

„Kvůli tajfunu jsme dělali vše, co je v našich silách, ale pak nastanou takové nečekané věci jako bleskové záplavy,“ řekla Pamela Baricuatrová, guvernérka provincie Cebu. Připustila, že k současné situaci mohlo přispět to, že se v důsledku mnoholeté činnosti lomů ucpaly okolní řeky, jejichž koryta nyní přetekla. Jako další příčinu zmínila také nekvalitní protipovodňová opatření v provincii Cebu.

Po vyhlášení nouzového stavu bude vláda v Manile moci rychleji uvolňovat finanční prostředky určené na záchranné akce. Jde také o opatření, které má zabránit hromadění potravin a jejich nadměrnému zdražování.

Provincie Cebu se vzpamatovává ze zemětřesení o síle 6,9 stupně, které ji zasáhlo koncem září a vyžádalo si 79 lidských životů. Další tisíce lidí musely opustit své domovy, protože jejich obydlí se při zemětřesní zřítila nebo byla zásadně poničená.

Filipíny každoročně postihne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Zároveň se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce. Kombinace častých tajfunů a seizmické aktivity řadí Filipíny mezi země s nejvyšším rizikem přírodních katastrof na světě.

Tajfun Kalmaegi je co do počtu obětí největší živelní pohroma, která letos Filipíny zasáhla.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.