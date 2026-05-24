Tajná služba, která je ochrankou amerického prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů, uvedla, že žádných z jejích agentů zranění neutrpěl. Dodala, že americký prezident Donald Trump se nacházel v Bílém domě, ale incident se ho nijak nedotkl.
Podle předběžných výsledků vyšetřování se osoba krátce po 18:00 místního času (krátce po půlnoci SELČ) přiblížila ke stanovišti, vytáhla zbraň a zahájila střelbu. Agenti střelbu opětovali a zasáhli střelce, který následně zemřel v nemocnici.
Incident se odehrál zhruba měsíc po střelbě na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve washingtonském hotelu Hilton, kde byl přítomen prezident Trump s dalšími členy vlády.