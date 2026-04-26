Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce

Šéf Bílého domu po incidentu na Truth Social napsal, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Uvedl také, že navrhl, aby galavečeře pokračovala, ale na žádost bezpečnostních složek se na místo nevrátí.
Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v hotelu Washington Hilton, kde se konala večeře s korespondenty Bílého domu. Podezřelého se podařilo tajné službě zastavit, jeden z agentů byl postřelen. Podle Trumpa měl neprůstřelnou vestu a bude v pořádku, mluvil s ním i osobně.
Podezřelým je 31letý muž z Kalifornie, uvedly zdroje AP. Mělo se jednat o osamělého střelce, jehož útok nesouvisí s válkou s Íránem. „Hádám, že ano,“ odpověděl prezident na otázku, zda byl zamýšleným cílem útoku. „Chci žít, abych mohl tuto zemi učinit skvělou,“ řekl rovněž Trump, který na tiskové konferenci hovořil o předchozích pokusech o atentát na svou osobu, které přežil. Prozatímní šéf washingtonské policie Jeffery Carroll podle AP však uvedl, že motiv střelce není známý.
Republikánský prezident novinářům řekl, že hotel, kde se akce konala, není velmi zabezpečenou budovou. Incident podle něj ukazuje, proč je potřeba taneční sál v Bílém domě, jehož výstavbu zahájil.
Galavečer s novináři se přesune
Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co tuto akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. To podtrhovalo jeho napjatý vztah s médii. Na letošním ročníku se chystal přednést projev. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta.
Galavečer bude odložen, nový termín bude podle Trumpa stanoven do 30 dní.
Ke střelbě došlo v jiné místnosti, než je sál, kde se americký prezident a další vysocí představitelé právě nacházeli. Fotograf spolupracující s agenturou Reuters uvedl, že slyšel čtyři až šest hlasitých ran, ale ne v bezprostřední blízkosti sálu, kde se událost konala.
Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely. V médiích je tato slavnost, pořádaná vždy poslední sobotu v dubnu, hojně sledovaná.