Komu sloužily? V USA odhalili 300 serverů s tisíci SIM kolem OSN k ochromení mobilů

Tajná služba Spojených států amerických (USSS) zabavila v okolí New Yorku více než 100 tisíc SIM karet a 300 serverů umožňujících vyřadit z provozu mobilní vysílače nebo provádět sledování. Ve městě v úterý začala všeobecná rozprava 80. zasedání Valného shromáždění OSN. Zatím není jasné, zda měla rozkrytá síť toto setkání ohrozit, informovali zástupci USSS.
Vyšetřovatelé nalezli SIM karty a servery v srpnu po několikaměsíčním vyšetřování anonymních telefonických výhrůžek, které směřovaly ke třem vysoce postaveným americkým úředníkům z USSS a Bílého domu.

Počáteční analýza některých zabavených SIM karet ukázala vazby nejméně na jednu zahraniční zemi a také spojení s dříve vyšetřovanými a odsouzenými Američany.

„Budeme pokračovat ve snaze identifikovat zodpovědné osoby a jejich záměr včetně toho, zda plánovaly narušit Valné shromáždění OSN,“ uvedl podle deníku jeden z vysoce postavených pracovníků USSS Matt McCool. Doplnil, že na základě vyšetřování pravděpodobně odhalí další podvodné telefonáty vysoce postaveným státním úředníkům.

Tajná služba zabavila vybavení v okruhu 56 kilometrů od místa konání Valného shromáždění OSN, jehož bezpečnost má USSS zajišťovat. Podle pracovníků Tajné služby ale neexistují specifické informace o tom, že by nyní rozbitá síť představovala přímou hrozbu pro jednání zástupců 193 států.

Zástupci USSS uvedli, že zabavená komunikační síť mohla sloužit i k rušení fungování záchranných služeb nebo umožňovat šifrovanou komunikaci. Jeden z pracovníků Tajné služby doplnil, že zabavená síť byla schopna anonymně rozeslat až 30 milionů textových zpráv za minutu. Tajná služba se podle něj s takto rozsáhlou operací nikdy předtím nesetkala.

USSS má na starosti ochranu současných i bývalých prezidentů a jejich rodin, stejně jako navštěvujících zahraničních státníků a dalších vysokých činitelů. Chrání také finanční a kritickou infrastrukturu Spojených států.

