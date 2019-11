Tálibán dal najevo, že je připraven obnovit mírové rozhovory s USA, uvádí agentura Reuters

Kábul Afghánské radikální hnutí Tálibán v pátek dalo najevo, že je připraveno obnovit mírové rozhovory se Spojenými státy. Informovala o tom agentura Reuters, necelý den poté, co americké vojáky v Afghánistánu překvapivě navštívil šéf Bílého domu Donald Trump. Podle něj si Tálibán přeje dohodu o klidu zbraní.

Spojené státy mírové rozhovory zastavily v září po bombovém útoku v Kábulu, který zabil 12 lidí včetně člena americké armády. K atentátu se přihlásil právě Tálibán.



Lídři hnutí teď agentuře Reuters řekli, že jeho zástupci od minulého víkendu absolvovali vícero schůzek s americkými diplomaty v katarském Dauhá a že by brzo mohlo znovu začít formální vyjednávání. Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid v pátek dodal, že jeho skupina je „připravena restartovat rozhovory“.

„Náš postoj je stále stejný. Pokud mírové rozhovory začnou, bude se pokračovat od stádia, ve kterém skončily,“ řekl. Reuters také cituje nejmenovaného vysoce postaveného velitele Tálibánu, podle kterého je povstalecké hnutí přesvědčeno, že Trump v tomto ohledu „moc nemá na výběr“.

Čtvrteční Trumpova návštěva na vojenské základně Bagrám u příležitosti Dne díkůvzdání byla jeho první cestou do Afghánistánu od nástupu do funkce na začátku roku 2017. I šéf Bílého domu se zmínil o pokračujících schůzkách a řekl, že Tálibán usiluje o dohodu. „Říkáme, že to musí být klid zbraní, a oni klid zbraní nechtěli dohodnout. Ale teď, jsem přesvědčen, klid zbraní dohodnout chtějí. Pravděpodobně to tak dopadne,“ uvedl Trump.