Univerzity jen pro muže. Tálibán zatrhl ženám přístup k vyššímu vzdělání

Afghánské středoškolačky se vracejí ze školy poté, co se zúčastnily maturitní zkoušky v Kábulu. (7. prosince 2022) foto: Profimedia.cz

Afghánky nebudou mít až do odvolání přístup k vyššímu vzdělání. V úterý to oznámilo Tálibánem spravované ministerstvo vyššího vzdělání. Veřejné i soukromé školy nyní obdržely od ministerstva dopis který jim nařizuje bez prodlení zamezit studentkám v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Nařízení vzápětí odsoudily USA a Británie na jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku.