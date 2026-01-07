„Plavidlo bylo zajištěno na základě soudního příkazu... což znamená, že posádka nyní podléhá trestnímu stíhání za jakékoli příslušné porušení federálního práva, a v případě potřeby bude za tímto účelem převezena do Spojených států,“ uvedla Leavittová.
Spojené státy se ve středu v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly.
Rusko předtím podle médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
Američané zadržení plavidla zdůvodnili porušením sankcí USA. Operaci podnikly složky ministerstva vnitřní bezpečnosti s podporou americké armády.
Podle Ruska se jedná o otevřené pirátství
Žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím, zaregistrovaným v jurisdikci jiných států, uvedlo podle agentur ruské ministerstvo dopravy v reakci na americké ovládnutí tankeru Marinera. Loď měla dle ministerstva od 24. prosince povolení plout pod ruskou vlajkou.
Ruský senátor Andrej Klišas podle státní agentury TASS označil americkou akci za „otevřené pirátství“. Britské ministerstvo obrany mezitím potvrdilo, že Británie poskytla USA při zmocnění se tankeru podporu.
Ruské ministerstvo dopravy uvedlo, že americký výsadek se uskutečnil okolo 13:00 středoevropského času a poté s tankerem ztratilo kontakt. Spojené státy obvinilo z porušení úmluvy OSN o mořském právu, podle které v mezinárodních vodách na otevřeném moři platí svoboda plavby a žádný stát nemá právo uplatňovat sílu vůči lodím řádně zaregistrovaným v jurisdikci jiných zemí.
„USA se po ‚operaci justičních orgánů‘ na území Venezuely se zabitím několika desítek lidí pustily do otevřeného pirátství na otevřeném moři. Vše se děje podle nechvalně známých ‚pravidel‘, s porušením norem mezinárodního práva,“ uvedl Klišas, který je v horní komoře ruského parlamentu předsedou ústavního výboru.
Spojené státy během středy zajaly ještě další plavidlo v Karibském moři a před středečním děním i další dva tankery v Karibiku.
Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle stanice CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela.