Námořní dron zasáhl v Černém moři turecký tanker. Převážel ruskou ropu

  10:52
Na turecký tanker, který plul z Ruska, zaútočil ve čtvrtek nedaleko Bosporského průlivu v Černém moři námořní dron a způsobil explozi, informoval turecký ministr dopravy. Turecká televizní stanice NTV uvedla, že dron zasáhl tanker Altura se 140 tisíci tunami ruské ropy. Poškozena byla paluba a strojovna, kam začala pronikat voda. Žádný z 27 tureckých členů posádky nebyl zraněn. Původ dronu je neznámý.
Tanker Altura v Bosporském průlivu (16. března 2026) | foto: Reuters

Incident, jeden z několika v posledních měsících, se odehrál časně ráno, řekl turecké rozhlasové stanici Kanal 24 ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu. Všech 27 členů posádky je podle něj v bezpečí. K plavidlu, které bylo asi 33 kilometrů od Bosporu, vyplula pobřežní stráž.

Útok těsně za tureckými teritoriálními vodami měl pravděpodobně za cíl zneškodnit strojovnu plavidla plujícího pod vlajkou Sierry Leone, uvedl Uraloglu.

Data ze sledovacích systémů ukazují, že tanker opustil ruský přístav Novorossijsk 22. března a zdál se být téměř plně naložen.

Bospor je důležitá cesta pro přepravu komodit mezi Černým, Marmarským a Středozemním mořem. V Černém moři operují Rusko i Ukrajina, která se více než čtyři roky brání ruské válce. Tankeru Altura se týkají protiruské sankce Evropské unie a Británie.

