Tanker zadržený u jižního Španělska bude eskortován do přístavu, k němuž patří třetí největší ropný terminál v Evropě Fos-sur-Mer, uvedla agentura.
Loď jménem Grinch dlouhá 249 metrů figuruje podle AFP na sankčním seznamu Británie pod stejným jménem, avšak na seznamech Evropské unie a Spojených států pod jménem Carl.
Když ji díky britským zpravodajským informacím Francouzi zadrželi, plula z přístavu Murmansk na západě Ruska pod vlajkou afrického souostroví Komory s indickou posádkou.
Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je zadržení tankeru způsobem, jak může Evropa omezovat příjmy Ruska sloužící k financování války na Ukrajině.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který ve čtvrtek v nebývale kritickém projevu vytkl Evropě podle něj nedostatečnou aktivitu v zadržování ruských lodí, akci Francie ocenil.
Ruská ambasáda ve Francii podle agentury TASS uvedla, že o zásahu nebyla informována. Francie již podle agentury AP v září zabavila jiný tanker, který podle Macrona také patřil k ruské stínové flotile.
Ruský prezident Vladimir Putin to tehdy označil za pirátský čin a uvedl, že Macron tím chce odvést pozornost od vnitropolitických problémů.