Tanky ve městě a možné ostřelování. Etiopská armáda varuje civilisty před ofenzívou

Addis Abeba Etiopská armáda varuje civilisty před plánovaným postupem na město Mekele, správní středisko severoetiopského státu Tigraj. K obklíčení města chce armáda použít tanky a upozorňuje, že se může uchýlit také k ostřelování, informuje agentura Reuters s odvoláním na etiopská státní média.

„Další fází, rozhodující částí operace, bude obklíčit Mekele pomocí tanků a ukončit boje v hornatých oblastech,“ citovala armádního mluvčího etiopská státní mediální společnost EBC.



Současný vnitroetiopský konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do Tigraje armádu poté, co jeho vláda obvinila politickou stranu TPLF (Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu) z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady.

Informace o průběhu bojů jsou velmi nejasné a zprávy z místa jsou těžko ověřitelné, protože v regionu je od začátku vojenské ofenzívy přerušeno telefonní a internetové spojení, připomíná Reuters. Obě strany však potvrdily, že federálním silám se podařilo získat kontrolu nad městem Adigrat, které leží asi 116 kilometrů severně od asi půlmilionové metropole Mekele.

Tigrajské síly v odpovědi na plánované převzetí Mekele odpověděly, že mají na jižní frontě pevnou pozici a vládním jednotkám se odmítají vzdát. Boje podle nich pokračují i v okolí Adigratu.

„Plánují obklíčení Mekele, ale zatím nemohou,“ uvedl lídr TPLF Debretsion Gebremichael. „Na jižní frontě se po více než týden nemohli pohnout ani o centimetr. Vysílají další a další vlny, ale bez úspěchu,“ dodal.

Podle mluvčího etiopské vlády tigrajští vojáci znepřístupnili některé silnice, na další cesty nastražili výbušná zařízení a zničili mosty. Vládní síly však postupují dále, uvedl mluvčí.

„Naše obranné síly převzaly kontrolu nad městem Idaga Hamus, které leží na cestě mezi Adigratem a Mekele. Obranné síly postupují k Mekele, které je finálním cílem operace,“ napsala vláda na twitteru. Idaga Hamus leží zhruba 97 kilometrů od Mekele. Reuters poznamenává, že tento postup federálních jednotek nelze ověřit.

Mluvčí etiopské armády uvedl, že civilisté v Mekele by měli vědět o hrozícím nebezpečí. „Zatím jsme cílili jen na místa, kde jsou povstalečtí bojovníci, ale v případě Mekele by to mohlo být jiné,“ varoval. „Chceme upozornit veřejnost v Mekele, že se má chránit před dělostřeleckými útoky a osvobodit se od povstalců. Ti se nyní skrývají mezi veřejností, ale veřejnost se od nich musí izolovat (...) Nebude žádné slitování,“ apeloval mluvčí.

Kvůli nynějším bojům přišly o život stovky, a možná tisíce lidí, uvádí Reuters. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) se uchýlilo do sousedního Súdánu od začátku konfliktu 31 000 lidí. OSN počítá s variantou, že do Súdánu uprchne až 200 000 lidí. Humanitární organizace vyzvaly podle serveru BBC k okamžitému příměří. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k vytvoření humanitárních koridorů.