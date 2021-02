‚Vakcínu nechceme, raději se modlete.‘ Tanzanie s covidem rozehrála nebezpečnou partii, mrtvé nepočítá

Dodoma/Praha Tanzanie na východním pobřeží Afriky je údajně covidem nepolíbená. Podle prezidenta země nepotřebuje žádné plošné uzávěry, opatření ani vakcíny. Obyvatele prý před nemocí ochrání modlitby a alternativní medicína. Místní úřady považují vakcínu za nebezpečnou. A to navzdory tomu, že ostatní africké státy dělají vše proto, aby mohly začít očkovat, dávek však nebudou mít dostatek.

I přes varování od Světové zdravotnické organizace (WHO) vedení Tanzanské sjednocené republiky dlouhodobě nezavádí žádná opatření proti šíření nemoci covid-19, mezi která namátkou patří nošení roušek, povinné rozestupy či omezení shromažďování. V polovině minulého roku úřady navíc přestaly počítat nakažené. Poslední data jsou tak k dispozici z loňského května, kdy země s více než 50 miliony obyvatel evidovala 509 infikovaných a 21 zemřelých.

V pondělí tamní ministryně zdravotnictví podle britského serveru BBC uvedla, že země nedisponuje očkovacím plánem, vakcínu, kterou by mohl stát získat od programu Světové zdravotnické organizace COVAX, distribuovat nebude. Vedení země si podle ní dále nepřeje, aby jiné státy zveřejňovaly neoficiální informace o zdejších počtech nakažených.

Minulý týden prezident John Magufuli rovněž vyjádřil skepsi ohledně očkování. „Vakcíny nejsou dobré,“ citovalo Magfuliho zpravodajství Reuters. „Kdyby byly, přinesli by běloši i očkování na AIDS,“ pokračoval. Mimo to Magufuli naznačil, že západní vakcíny mohou být součástí zahraničních pokusů získat kontrolu nad africkým bohatstvím. Bez důkazů zpochybnil i bezpečnost očkování.

Státník dále vyzdvihl alternativní přístup. „My občané Tanzanie jsme se nezavírali, a ani se zavírat nebudeme,“ prohlásil šéf bývalé britské kolonie. „Nebudu vyhlašovat plošné uzávěry, jelikož Bůh je s námi a dále nás bude ochraňovat,“ dodal. Namísto západních vědecky ověřených metod doporučuje hlava státu na léčbu covidu konzumaci speciálního druhu exotického ovoce, tradiční dechová cvičení a modlitby.

Přístup země dlouhodobě kritizují jiné mocnosti, vládu obviňují z podceňování epidemie a propagace vědecky nepodložených metod. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (CDC) vyzval občany, aby do Tanzanie raději necestovali.

Tanzanie je výjimka

Ostatní africké státy se k očkování hlásí. Většina z nich plánuje využívat vakcíny od programu COVAX, které mají dorazit mezi dubnem a červnem, mimo to však uzavírají vlastní dohody s farmaceutickými společnostmi. Minulý týden Africká unie získala pro své členy dalších 400 milionů dávek. Vyrobí je indický Serum Institute of India podle vzorců dodaných firmou AstraZeneca.

Na africkém kontinentu už očkování začalo v Maroku, Egyptě, Guineji, na Seychelách a Mauriciu. Do konce roku by nicméně do Afriky měly dorazit dávky postačující pouze na očkování méně než třetiny z 1,3 miliard obyvatel, píše britský list BBC. Pro zastavení komunitního šíření nemoci doporučuje WHO proočkovanost populace alespoň 60 procent.

Světová zdravotnická organizace opakovaně vyzvala zbylé státy světa, aby se větší mírou zapojily do programu COVAX a některé z objednaných dávek přenechaly chudším regionům. Experti poukazují na nutnost očkovat na africkém kontinentu z důvodu předejití šíření nových mutací koronaviru, které by následně mohly pronikat do zbytku světa, jako je tomu například u jihoafrické varianty.