„Taser na Trumpa“? Lidé rozjeli bizarní teorii, proč se prezident probouzí

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  9:52aktualizováno  9:52
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Americký prezident Donald Trump během jednoho z posledních vystoupení na chvíli zavřel oči, což na sociálních sítích okamžitě vyvolalo novou konspirační teorii. Uživatelé začali tvrdit, že žena stojící za ním má na břiše ukryté tlačítko, kterým prezidenta v případě usínání „probouzí“. Důkazy pro toto tvrzení ale neexistují.

Vše odstartovalo video z akce v Bílém domě. Trump na něm na okamžik zavře oči, zatímco za ním stojí bývalá zaměstnankyně Bílého domu Jayme Leagh Franklinová. Ta si krátce předtím sáhne na břicho a prezident vzápětí otevře oči. Záběry se začaly šířit na sociálních sítích a Franklinová dostala přezdívku „The Zapper“, tedy něco jako „Oživovač“ či „Taser“.

Franklinová se proti teorii sama ohradila. Na sociální síti vysvětlila, že si nesahala na žádné tajné zařízení, ale na své těhotenské břicho. Teorii tak označila za nesmysl.

Spekulace navazují na opakované debaty o Trumpově únavě a jeho občasném zavírání očí během veřejných akcí. Prezidentův politický protivník Joe Biden si přitom v minulosti vysloužil od Trumpa přezdívku „Sleepy Joe“ neboli „Spící Joe“. Trump nyní čelí podobným posměškům na vlastní účet.

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