Tatínek Malého Mikuláše. Kreslíř Sempé miloval jazz a vždy se při rozhovorech usmíval

„Už na zeď nepověsí žádné další indiány, kteří se tak dotýkali našich srdcí,“ napsal deník Le Figaro o kreslíři Jean-Jacquesovi Sempém, který by příští týden oslavil devadesátiny. Zemřel v rodinném kruhu.

Jeho tvorba byla každému ve Francii známá. Byl to právě on, kdo společně s otcem Asterixe Reném Goscinnym stvořil postavu Malého Mikuláše, který zažíval mnohé patálie. Jeho umělecký styl byl velmi lehce rozpoznatelný: malé postavičky v prostředí města či bytů. Jak sám připomněl na výročí šedesáti let Malého Mikuláše v roce 2019, chtěl všem dětem zařídit hezké dětství. Možná právě proto, že on sám jej neměl ideální.