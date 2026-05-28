Za plánový útok na koncert Taylor Swift dostal muž v Rakousku 15 let

Autor: ,
  22:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Soud ve Vídeňském Novém Městě ve čtvrtek odsoudil Rakušana Berana A., který plánoval útok na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, k 15 letům vězení. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky. Muži hrozilo až 20 let vězení.
Taylor Swift zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském Vancouveru...

Taylor Swift zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském Vancouveru (6. prosince 2024) | foto: ČTK

Ve Vídni začal soud s teroristickou buňkou, která plánovala útok na koncertě...
Ve Vídni začal soud s teroristickou buňkou, která plánovala útok na koncertě...
Anna Mairová u rakouského soudu obhajuje Barana A., který se přiznal k...
Taylor Swift zakončila své rekordní turné The Eras Tour v kanadském Vancouveru...
45 fotografií

Beran A. se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V plánu měl zaútočit nožem a výbušným zařízením před stadionem Ernsta Happela, kde se měl koncert konat. Jeho plány však překazily rakouské úřady. V době zatčení měl u sebe jednadvacetiletý Rakušan téměř hotovou šrapnelovou bombu.

Swiftová měla na stadionu Ernsta Happela naplánovaná tři vystoupení. Všechny tři koncerty ve Vídni však byly z preventivních důvodů zrušeny, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká.

Beran A. údajně před plánovaným útokem navazoval kontakty s členy Islámského státu. Podle státních zástupců spolu diskutovali o nákupu zbraní a výrobě bomb. Sám obžalovaný se pak ve dnech před vystoupením pokoušel zbraně nelegálně opatřit a teroristické organizaci přísahal věrnost.

Spolu s Rakušanem stanul před soudem i slovenský občan žijící ve Vídni Arda K., který se sice podle vyšetřovatelů na přípravě útoku na koncert nepodílel, společně ale vytvořili teroristickou buňku. Rakušan i Slovák se před soudem částečně přiznali již před dvěma týdny.

Součástí buňky byl podle policie ještě třetí muž, který předloni podnikl útok nožem v Mekce a který je nyní vězněn v Saúdské Arábii, kde mu podle médií hrozí trest smrti.

Trojice v březnu 2024, tedy ještě před koncertem Swiftové, plánovala útoky na Blízkém východě, ale nakonec takový útok podnikl jen Hasan A., který v Mekce před Velkou mešitou bodl do krku člena ochranky a při zásahu bezpečnostních složek zranil několik lidí.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.