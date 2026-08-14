Na Tchaj-wanu se výrazně zpomalil internet. Kvůli protičínskému cvičení

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  7:09aktualizováno  7:09
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Telekomunikační operátoři omezili rychlost mobilního internetového připojení v...

Telekomunikační operátoři omezili rychlost mobilního internetového připojení v Tchaj-peji v rámci vojenského cvičení, jehož cílem je nacvičit reakci na možnou čínskou vojenskou invazi. (13. srpna 2026) | foto: Reuters

Telekomunikační operátoři omezili rychlost mobilního internetového připojení v...
V Tchaj-peji proběhlo vojenské cvičení, jejichž cílem je nacvičit reakci na...
V Tchaj-peji proběhlo vojenské cvičení, jejichž cílem je nacvičit reakci na...
V tchajpejském metru proběhlo vojenské cvičení, jejichž cílem je nacvičit...
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Na Tchaj-wanu se ve čtvrtek na několika místech na půl hodiny výrazně zpomalil internetové připojení jako součást poslední fáze každoročních vojenských cvičení, jejichž cílem je nacvičit reakci na možnou čínskou vojenskou invazi. Tchajwanský prezident Laj Čching-te požádal obyvatele o pochopení.

Zpomalení postihlo obyvatele hlavního města Tchaj-peje a dalších šesti měst a obcí, kde telekomunikační operátoři omezili rychlost mobilního internetového připojení na 256 Kbps (kilobitů za sekundu), což ztěžuje využívání čehokoli jiného než textových zpráv. Lidé ve velkých městech mají obvykle přístup k síti 5G, tedy páté generaci mobilní sítě.

„Žádáme vás o pochopení a podporu, jelikož se jedná o nezbytné cvičení,“ řekl tchajwanský prezident Laj Čching-te, který spolu s dalšími čelnými představiteli například minulý týden nacvičoval nástup do obrněného transportéru a evakuaci do opevněného velitelského centra u ministerstva obrany na severu metropole.

Tchaj-wan zvýšil intenzitu cvičení, která začala 5. a skončí 14. srpna, a zapojil do nich záložníky a více civilistů, přičemž se zaměřil na scénáře z reálného života. Cestující v jedné ze stanic tchajpejského metra desítky minut čekali na to, až budou moci vyjít ven, protože se v rámci simulace leteckého poplachu uzavřely turnikety.

To zapůsobilo na jednoho z dotčených turistů z Hongkongu, který podle AP chápe, že Tchaj-wan musí vzhledem k současné situaci provádět cvičení. Nečekal také, že simulace bude tak realistická, myslel si, že dostane jen textovou zprávu.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se chce znovu spojit, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

Napětí v Tchajwanském průlivu se zvýšilo od května 2024, kdy se Laj ujal prezidentské funkce. Laj, jehož Čína označuje za separatistu, nároky Pekingu odmítá a tvrdí, že o budoucnosti Tchaj-wanu mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Číně opakovaně nabídl jednání, Peking je ale odmítl.

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