Tchaj-wan Číně neuteče a Peking určitě nechce válku s USA, říká před sjezdem čínských komunistů expert

Rudolf Fürst

Cílem sjezdu čínských komunistů, který obvykle trvá týden a účastní se jej téměř 2300 vybraných delegátů, je kromě jmenování vedení země také zhodnocení práce strany za posledních pět a nastavení plánu na další pětiletku. Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS) předem avizovalo, že „20. celostátní sjezd je sjezdem velkého významu, kdy se celá strana a národ vydávají na novou cestu k vybudování moderní socialistické země ve všech ohledech.“

Podle sinologa Rudolfa Fürsta z Ústavu mezinárodních vztahů však pouze pokračuje utužení moci centra a politické družiny Si Ťin-pchinga. „Si garantuje mocenský vzestup Číny mezinárodně a uspokojuje potřebu stranických elit mít silný stát,“ říká expert v rozhovoru pro Lidovky.cz. Dodává, že v Číně je sice již hodně vzdělaných a bohatých lidí, kterým nemusí Siho režim a třeba i sporná strategie boje proti covidu-19 vyhovovat, rozhoduje však strana.

Lidovky.cz: Si Ťin-pching je generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny už deset let. Očekává se, že bude znovu zvolen. Existuje vůbec nějaká šance, že by to tak nedopadlo?