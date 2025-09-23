Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero

Bariérové jezero se v okrese Chua-lien protrhlo kolem 15:00 místního času (09:00 SELČ). Voda z jezera se pak dostala do přilehlé říčky, strhla most a zaplavila nedaleké město.
„Na některých místech voda dočasně vystoupala až do výšky druhého patra budov a v centru města dosahovala přibližně úrovně prvního patra,“ řekl zástupce velitele hasičského sboru okresu Chua-lien. Když se řeka náhle zvedla, bylo do vyšších oblastí přemístěno nejméně 260 lidí. Ti podle něj nejsou v bezprostředním nebezpečí.
Po celém Tchaj-wanu bylo kvůli tajfunu Ragasa evakuováno více než 7600 lidí, píše agentura AFP. Supertajfun, který v centru dosahuje rychlosti proudění vzduchu až 195 kilometrů v hodině, v pondělí zasáhl filipínský ostrov Calayan.
Živel by podle předpovědí měl zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny. Meteorologové varovali před nebezpečnými vlnami, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů. Supertajfun Ragasa přímo Tchaj-wan nezasáhl, ale od pondělí vnější okraj bouře vyvolává silný déšť na východním pobřeží ostrova.
Tropické bouře jsou na Tchaj-wanu v období od července do října běžným jevem. Začátkem letošního července ostrov zasáhl tajfun Danas, který si vyžádal dva lidské životy. Stovky dalších lidí byly zraněny.