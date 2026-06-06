Tchaj-wan dostal z Číny pár ohrožených pand červených. Je to poprvé od roku 2014

Peking považuje Tchaj-wan za legitimní součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov navzdory výhrůžkám funguje od roku 1949 de facto nezávisle.
Obě pandy, tříletý samec a dvouletá samice, budou měsíc v karanténě. Před představením veřejnosti budou muset zvířata projít obdobím aklimatizace, aby si zvykla na prostředí v tchaj-pejské zoo. Podle místního deníku Taipei Times obdržela tchajwanská metropole pandy červené z Číny naposledy v roce 2014.
„Obě pandy zatím nebyly pojmenovány. Zatímco samec okamžitě začal prozkoumávat svůj nový domov a jíst, samice zůstala opatrná a raději pozorovala,“ uvedla zoo v Tchaj-peji. Tchaj-pej v rámci výměny pošle do Šanghaje gibony běloruké.
Výměna zvířat mezi zoo v Číně a na Tchaj-wanu se uskutečnila navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli obou států jsou dlouhodobě přerušeny.