Na Tchaj-wanu začalo každoroční cvičení, simuluje reakci na čínskou invazi

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  9:46
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Tchaj-wan v noci na čtvrtek zahájil každoroční vojenské cvičení, jehož cílem je simulovat reakci na možnou čínskou invazi na ostrov, který Peking pokládá za součást svého území. Cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tchajwanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin a čelit čínským „taktikám šedé zóny“, které se pohybují těsně na hranici otevřené války.

Cvičení zaměřená na odolnost měst prověří reakci obyvatelstva na výpadek internetového připojení, uvádí agentura AP.

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)
Vojáci absolvují střelecký výcvik během každoročních vojenských cvičení Han Kuang v Tchaj-peji na Tchaj-wanu. (5. srpna 2026)
Tchajwanský voják jede ve vojenském vozidle během každoročního vojenského cvičení Han Kuang v Tchaj-peji na Tchaj-wanu. (6. srpna 2026)
Lidé sledují, jak se během každoročního vojenského cvičení Han Kuang v Tchaj-peji na Tchaj-wanu pohybuje po ulici vojenské obrněné vozidlo. (6. srpna 2026)
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Kromě nových metod komunikace mezi velením a podřízenými mají letošní manévry prověřit připravenost obyvatel. Jejich součástí je mobilizace dosud největšího týmu záložníků – více než 5 000 vojáků ve dvou brigádách. Loňská cvičení zahrnovala jednu brigádu s více než 3 000 záložníky. Cvičení prověří, jak rychle se rezervisté dokážou mobilizovat z mírového pohotovostního režimu do plné aktivní služby.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se chce znovu spojit, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

Napětí v Tchajwanském průlivu se zvýšilo od května 2024, kdy se tchajwanským prezidentem stal Laj Čching-te. Laj, jehož Čína označuje za separatistu, nároky Pekingu odmítá a tvrdí, že o budoucnosti Tchaj-wanu mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Číně opakovaně nabídl jednání, Peking je ale odmítl.

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