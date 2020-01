Tchaj-wan volí proti Pekingu. Ostrov si chce vzít příklad ze situace v Hongkongu

TCHAJ-PEJ/PRAHA Sobotní volby na Tchaj-wanu podle všeho potvrdí ve funkci dosavadní prezidentku Cchaj Jing-wen. Bohatý ostrov tak bude mít i nadále v čele političku, která je vůči komunistické Číně více než ostražitá.

„Princip ‚jedna země – dva systémy‘ nefunguje. Podívejte se na Hongkong, tam je to přivedlo na pokraj kolapsu.“ Na této tezi postavila úřadující prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen předvolební kampaň a je prakticky jisté, že voliči ji za to v sobotním hlasování odmění znovuzvolením do nejvyšší funkce v zemi.

Více než půl roku trvající nepokoje v Hongkongu (kde prodemokratičtí demonstranti opakovaně čelí často brutálním zásahům ze strany pořádkových sil) spadly úřadující prezidentce do klína jako dar z nebes. Nemalá část tchajwanské populace totiž dostala strach z toho, že pokud by se politického kormidla ostrova ujal kandidát Kuomintangu (a hlavní soupeř Cchaj Jing-wen) Chan Kchuo-jü, mohlo by to na Tchaj-wanu brzo vypadat podobně jako v Hongkongu.

Uspořádání vztahů s komunistickou Čínskou lidovou republikou dominuje tchajwanské politické scéně již dlouhá léta. A kádry v Pekingu se usilovně snažily o to, aby Cchaj Jing-wen už podruhé do prezidentského křesla neusedla. Vedle rutinních demonstrací síly v podobě leteckých manévrů nad Tchajwanským průlivem jde i o konkrétní ekonomický a politický tlak.

V polovině loňského roku přestaly komunistické úřady pevninské Číny vydávat svým občanům povolení k individuálním turistickým cestám na Tchaj-wan. Hromadné zájezdy na ostrov jsou sice i nadále možné, i tak však Tchaj-wan přišel o miliardy dolarů.

Čínským komunistům se také pomocí „dolarové diplomacie“ postupně daří přesvědčit řadu zemí, aby přestaly Tchaj-wan, jejž Peking považuje za svou provincii, uznávat jako samostatný stát. Těch, kteří s ostrovem udržují plné diplomatické styky, již zbylo jen patnáct a vesměs jde o rozlohou i významem malé státy Latinské Ameriky a Oceánie.

Veletoč v preferencích

Ještě před necelým rokem vypadaly šance Cchaj Jing-wen na znovuzvolení více než bledě: kandidát Kuomintangu – který je ke komunistům z pevninské Číny vstřícnější – v průzkumech veřejného mínění s přehledem vedl. Od loňského léta, tedy současně s počátkem prodemokratických demonstrací v Hongkongu, se ale grafy oblíbenosti začaly prudce měnit a poslední průzkum ze závěru loňského roku skončil poměrem 54:21 procent hlasů ve prospěch Cchaj Jing-wen.

Úřadující prezidentce tedy nakonec zřejmě neuškodí ani o něco slabší hospodářský růst, než si ostrov užíval za jejího předchůdce (i tak však Tchaj-wan zůstává mezi nejbohatšími oblastmi světa s životní úrovní zhruba na úrovni Německa), ani některé kontroverzní kroky, jež prosadila. Mezi ně patřila loňská legalizace homosexuálních sňatků navzdory tomu, že předcházející referenda ukázala, že většina populace je proti. Řadě obyvatel se nelíbila ani penzijní reforma, byť ekonomové vesměs uznávají, že je vzhledem k nevalné demografické situaci nutná.