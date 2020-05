Tchaj-wan zakročil proti koronaviru před zavřením Wu-chanu. Země nespoléhala na WHO, ale na své experty

TCHAJ-PEJ/PRAHA Tchajwanská vláda začala plánovat ochranná opatření proti koronaviru ještě předtím, než Čína uzavřela Wu-chan. Tchaj-wan tak zastavil první vlnu. Paradoxně mu pomohlo, že není ve strukturách Světové zdravotnické organizace (WHO).

Když se na Tchaj-wanu koncem prosince dozvěděli, že v čínském Wu-chanu začínají být lidé nakažení záhadným plicním onemocněním, vedení vládního Centra pro kontrolu nemocí okamžitě zaslalo email Světové zdravotnické organizaci. Požadovalo více informací.



Tchajwanci se totiž obávali, že by nová nákaza mohla být další z rodiny SARS, který v letech 2002 a 2003 zabil na 774 lidí. Šéf kontrolního orgánu Lo I-čchun byl již tehdy přesvědčený, že může jít o nový virus. Dopoledne 31. prosince nařídil svým kolegům, aby kontaktovali své protějšky v Číně a skrze struktury Světové zdravotnické organizace požadovali více informací.

Ještě ten den oznámili lékaři ve Wu-chanu, že se neznámou nemocí nakazilo na 27 lidí. Neexistoval však zatím dostatek důkazů, že by se virus šířil mezi lidmi. Všichni nakažení totiž byli na nedalekém trhu, odkud nemoc nejspíše přišla. Trvalo tři týdny, než WHO na základě nových informací z Číny přinesla zjištění o přenosu mezi lidmi.

Na Tchaj-wanu podle magazínu Time, který zmapoval začátek pandemie z pohledu východoasijské ostrovní země, na varování od WHO nečekali. Okamžitě zavedli prohlídky a kontroly na letištích. Po WHO zároveň požadovali vyšetření celé situace. Nic se však nedělo.

Světová zdravotnická organizace se totiž spoléhá na informace, které jí poskytují členské státy na dobrovolné bázi. „Všechna data, která dostáváme od členských států, jsou získávána na principu dobré víry,” uvedl pro server Lidovky.cz šéf zastoupení WHO v Česku Srđan Matić. Začátkem ledna navíc čínské úřady uváděly, že zatím nezaznamenaly přenos nemoci covid-19 mezi lidmi a WHO tak neměla důvod vyhlašovat přísná opatření.

Výlet, který vše změnil

Rychlé zakročení proti nákaze poháněla na Tchaj-wanu skepse vůči informacím z Číny. Ostrovní stát v minulosti utrpěl epidemií SARS, protože se ji čínská vláda snažila zakrýt. Když se tedy objevilo nové plicní onemocnění, úřady hned zareagovaly.

Původně se očekávalo, že ostrov ležící nedaleko od Číny bude mít jeden z nejvyšších počtů nakažených. Přesto země s 23 miliony obyvatel má jen 440 případů a sedm mrtvých spojených s novým koronavirem. Výhodu měly úřady i v tom, že jejich dva experti byli společně s delegací z Hongkongu a Macau jako první ve Wu-chunu (13.-15. ledna). Podařilo se jim tehdy zaznamenat několik případů přenosu nemoci mezi lidmi a o svých zjištěních informovali nadřízené.

Teprve až v den, kdy se experti vrátili do své země, čínské úřady oznámily, že přenos nemoci covid-19 je mezi lidmi možný a o pár dní později to potvrdila i WHO. Tchaj-wan začal organizovat odezvu na novou epidemii již tři dny předtím, než Čína uzavřela Wu-chan.

„Podařilo se nám tak zachytit nápor první vlny epidemie. Jinak bychom skončili jako Itálie nebo Jižní Korea,“ uvedl pro Time doktor Lo. Paradoxně tak pomohlo, že Tchaj-wan nezískával informace od WHO, ale měl možnost prozkoumat situaci v epicentru nákazy na vlastní kůži.

Tchaj-wanu však vadí, že WHO nepostupovala ostřeji vůči Číně a začátek pandemie nevyšetřila. Podobně se tento týden vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který pohrozil WHO zastavením finanční pomoci, pokud se vedení organizace nevymezí vůči Číně.

Proč neměl Tchaj-wan informace od WHO?

Země není vedená jako právoplatný člen WHO. Do struktur je začleněný jako provincie Číny (Čínská Tchaj-pej) a jeho status mohou změnit jen členské státy, pokud by jej uznaly jako samostatný stát.

„Pokud se členské státy usnesou, že Tchaj-wan má být ve WHO vedený jako samostatná země a ne jako provincie Číny, jeho pozice se změní a bude mít plná práva jako ostatní. Není však na organizaci, aby rozhodovala o pozici Tchaj-wanu v rámci WHO,“ vysvětlil začátkem dubna celou situaci pro server Lidovky.cz šéf zastoupení WHO v Česku Srđan Matić.

Kvůli tomuto stavu však Tchaj-wan neměl podle magazínu Time dostatečné informace. Podle zástupce ředitele tchajwanského Centra pro kontrolu nemocí WHO značně pochybila a měla na popud tamních úřadů zahájit okamžité vyšetřování.