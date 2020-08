VIDEO: Drak vynesl tříletou dívku do nebe. Drama přežila bez úhony, dav lidí ji na zemi zachytil

Nanliao/Praha Nadšený jásot diváků na tchaj-wanském drakovém festivalu se změnil ve vyděšený křik, když si lidé uvědomili, že společně s drakem vzlétla do výšky několika metrů i tříletá dívka. Dlouhý ocas draka se dívce zamotal kolem břicha v důsledku silného větru i s ní vzlétl.

„Video, které zveřejnila tchajwanská média, zaznamenává, že i před vypuštěním draka měli organizátoři co dělat, aby jej udrželi,“ píše deník The Guardian. V neděli totiž přímořské městě Nanliao, které leží nedaleko města Sin-ču, zasáhly neobvykle silné větry.

To by se mohlo pro každoroční festival papírových draků zdát jako ideální počasí, podle zástupce místní samosprávy Zhang Li Keho ale právě to mělo za následek následující dramatický sled událostí.

Když byl jeden z draků vypuštěn, tak si totiž vzal sebou i dívku předškolního věku.



Ve vzduchu byla podle svědků déle než 30 vteřin, během kterých se organizátoři pokoušeli papírové monstrum dostat na zem nebo alespoň přiblížit k zemi. Poté spadlo dítě relativně zlehka do náručí shromážděného davu. Zprávy uvádějí, že přestože byla dívka velmi vyděšená, událost přežila bez významnějších fyzických zranění.

Podle Taiwan News uvedl Chen Ko-fang, generální tajemník tchajwanského fóra asijských papírových draků, že drak měl z nebe vypustit množství lízátek, které měly děti na zemi možnost chytit. Pokračoval, že děti byly obvykle drženy na určitou bezpečnostní vzdálenost, dokud nebyl drak ve vzduchu, nicméně letos organizátoři nepočítali s náhlými poryvy větru, které plně zaměstnávaly jejich pozornost. Vítr byl údajně na úrovni sedmého stupně Beaufortovy stupnice, dosahoval tedy rychlosti 50 až 60 kilometrů za hodinu.

Po incidentu vydal starosta města Sin-ču, Lin Čih-čien prohlášení a také veřejnou omluvu. Ve vyjádření uvedl, že úřady na místě okamžitě pozastavily veškeré aktivity, aby zajistily bezpečnost během silného větru. Zástupci města doprovodili rodinu do nemocnice, kde bylo dívce ošetřeno několik škrábanců na krku.

„Místní úřady se oběti i veřejnosti upřímně omlouvají. Incident bude přezkoumán, abychom do budoucna zabránili opakování takové nehody. Rovněž bude prošetřeno, kdo je za spád událostí odpovědný,“ uvedli místní zástupci vlády.