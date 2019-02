Technici v Janově začali odstraňovat zbytky zříceného mostu, práce potrvají půl roku

Janov (Itálie) Technici v pátek v Janově začali demolovat západní část mostu, který se loni v srpnu částečně zřítil. Neštěstí si tehdy vyžádalo 43 mrtvých a desítky zraněných. Tragédie postihla i českého řidiče kamionu, který pád z mostu v nákladním voze přežil. Předpokládá se, že bourací práce potrvají asi šest měsíců a že na jaře 2020 by mohl být zprovozněn nový most.

Dělníci s pomocí čtyř výkonných hydraulických zařízení začali spouštět jednu z mostovek z výšky 48 metrů na zem. Agentura AFP poznamenala, že použitý hydraulický systém je stejný, který posloužil k vyzvednutí potopené výletní lodi Costa Concoria na hladinu. Parník v roce 2012 ztroskotal u italského ostrova Giglio.



Spouštění mostovky, která tvoří překlenutí mezi pilíři, předcházely důkladné přípravy. Kvůli odlehčení byly ze stabilních částí mostu odstraněny tisíce tun zbytných ocelových, betonových i asfaltových prvků. Váha betonové desky činí přes 900 tun a její spouštění potrvá asi osm hodin.

Deník La Repubblica napsal, že od zhruba 20. února začne být při demolici používána i trhavina. Odstranění východní části mostu přijde na řadu později, konstrukci zde ještě stále zkoumají odborníci a prokuratura.



Expert na civilní stavby Pierre Corfdir vysvětlil, že jen naplánování demolice mostu v takovémto rozsahu by normálně trvalo asi tři roky. „Tohle je jedna z nejkomplexnějších demolicí mostu,“ řekl. Dodal, že inženýři vnímají časový tlak, neboť město co nejdříve potřebuje nový most, který je jednou z dopravních i ekonomických tepen Janova.

Výstavba mostu bude stát přes 200 milionů eur (5,2 miliardy korun). Ministerstvo dopravy tvrdí, že je reálné, aby po nové konstrukci auta jezdila již v dubnu 2020. AFP uvedla, že stavebním společnostem hrozí za každý den zpoždění až 200 tisíc eur (5,2 milionu korun) pokuty.