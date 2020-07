Teenagerka s kalašnikovem pomstila smrt rodičů. Zastřelila dva bojovníky Tálibánu

Qamar Gulová je obyčejná náctiletá dívka, která musela čelit neobyčejným zážitkům, když do jejího domu vtrhli ozbrojení bojovníci Tálibánu. Jak uvádí zpravodajský server BBC, dívka údajně popadla rodinnou útočnou pušku AK-47, zastřelila s ní dva ozbrojence a několik dalších jich zranila.



Místní úředníci tvrdí, že Tálibánci napadli rodinu kvůli tomu, že dívčin otec podporuje vládu. Při útoku byl zabit jak její otec, tak matka. Qamar Gulová společně byla nyní se svým mladším bratrem údajně přesunuta na bezpečné místo.

„Během prvních dvou dnů byli v šoku a téměř nemluvili, ale teď jsou v dobrém stavu,“ řekl pro Guardian mluvčí provinčního guvernéra Mohamed Aref Aber. Podle něj sourozenci nemají téměř žádné příbuzné, kromě nevlastního bratra, který by měl žít v nedaleké vesnici.



„Povstalci přišli ke dveřím a její matka šla zjistit, kdo klepe,“ uvedl Aber pro AFP. „Když viděla, že jsou ozbrojeni, odmítla otevřít dveře.“ Útočníci rychle zastřelili její matku a podle Abera pak vtrhli do domu, kde vystřelili na jejího otce. Qamar pohotově reagovala a na místě zastřelila dva útočníky.



Fotka dívky se zbraní ruce se brzy na internetu stala virální. Lidé ji oslavují jako hrdinku, někteří ji přirovnávali ke kurdským bojovnicím v Sýrii. Afgánský viceprezident ocenil její boj proti „nepřátelům národa“. Na sociální síti Facebook dívčinu fotku lidé komentovali se slovy respektu a uznání. „Klobouk dolů před její odvahou.“



VIDEO: 15-year-old Afghan girl recounts killing Taliban fighters after parents murder.



"They took my mother and father out of the house and shot them dead right before my eyes. There was nothing I could do. I grabbed my father's gun. I killed two of them and wounded another." pic.twitter.com/yWLphqp11D