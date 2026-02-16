Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla. Ať žije šáh, skandovali

Statisíce lidí po celém světě vyšly do ulic na podporu protestujících v Íránu. Obyvatelé Teheránu v reakci na sérii demonstrancí v neděli skandovali z oken a střech svých domů protirežimní hesla. Výzvu k účasti na protestech přednesl také syn posledního íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu.
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na severovýchodě země. (14. ledna 2026) | foto: Reuters

Lidé v metropoli volali mimo jiné po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího či pádu islámské republiky. Hlavním městem se rozléhalo i skandování hesla Ať žije šáh.

Syn posledního íránského šáha a bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu, vyzval obyvatele Íránu, aby o víkendu opět protestovali proti režimu. Zároveň vyzval k účasti na manifestacích na podporu íránského lidu, které se konaly v sobotu v Mnichově, Torontu a Los Angeles.

Sobotní demonstrace v Mnichově se podle bavorské policie zúčastnilo 250 000 lidí. Na protestu v Torontu se sešlo 350 000 lidí. Desítky tisíc lidí demonstrovaly také v Londýně, Vancouveru či Sydney. Tisíce lidí vyšly do ulic v Los Angeles, které je považováno za centrum íránské diaspory v USA.

Nové demonstrace v zahraničí vyvolalo nedávné brutální potlačení protestů v Íránu. Původně poklidné demonstrace, které začaly loni 28. prosince v Teheránu kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech íránských regionů. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno.

14. února 2026
