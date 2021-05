Těhotná Meghan chtěla spáchat sebevraždu. Nechtěl jsem o ni přijít jako o matku, řekl Harry

Praha/Londýn/Kalifornie V pátek na platformě Apple TV debutovaly první části pětidílného seriálu Mé neviditelné já (The Me You Can´t See), na kterém se ve spolupráci s moderátorkou Oprah Winfreyovou podílel i britský princ Harry z Windsorské dynastie. Pořad se věnuje duševnímu zdraví a vévoda ze Sussexu v něm obviňuje královskou rodinu z totálního zanedbání problému a z jeho vymlčování. Trauma princovi propuklo po tragické smrti jeho matky, princezny Diany.

Chystaný seriál s Harrym a Oprah má první ukázku. Princ promluví na téma duševního zdraví Princ v pořadu odhalil, že terapii navštěvoval čtyři roky, což prý byla pro někoho, kdo si nikdy nemyslel, že bude terapii potřebovat, velmi dlouhá doba. „Strávili jsme čtyři roky tím, že jsme se snažili všechno udržovat v chodu. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom mohli pokračovat v našich rolích a vykonávat nadále naši práci,“ uvádí Harry v seriálu s tím, že on a vévodkyně Meghan byli objektem takového pronásledování a obtěžování na sociálních sítích, že se cítili zcela bezmocní.

Manželé doufali, že jim královská rodina pomůže, jenže ta všechny žádosti, otázky a varování zcela přehlížela. „Myslel jsem, že nám pomohou, ale jediné, s čím jsme byli konfrontováni, bylo odmítnutí či ticho,“ zaznělo taktéž z úst Harryho. Terapii podstoupil především kvůli Meghan, jelikož se prý bál, že pokud by ji odmítl, mohl by ztratit ženu, se kterou si dokázal představit zbytek svého života. Trauma ze smrti Diany Vévoda vpustil kamery na intimní sezení se svou terapeutkou, kterou byl požádán, aby rozebral „návrat do Londýna“, což je jeho spouštěč traumatických vzpomínek na smrt matky, jelikož nedlouho poté, co se tragédie stala, se letecky vracel do hlavního města Spojeného království z Afriky. Princ Harry se následně rozpovídal o zkušenosti, kdy sdílel smutek ze smrti princezny Diany s celým světem a sledoval velké množství plačících lidí, zatímco jemu bylo nakázáno zůstat bez emocí, jelikož se to od něj očekávalo. Pohřeb princezny Diany (1997). Rakev tažená koňmi. Harrymu a Meghan rapidně klesla v Británii popularita. Pár upadl v nemilost hlavně u starší generace Z pohřbu své matky, kdy společně s bratrem jako děti kráčeli za rakví, si vybavuje zejména zvuk koňských kopyt klapajících o silnici. „V tu chvíli jsme již oba byli v šoku,“ řekl Harry. Vévoda se prý cítil, jako by opustil své vlastní tělo a jen pokračoval v chůzi. Zatímco se tenkrát snažil neukazovat žádné emoce, při pohledu na davy truchlících si myslel: „To byla moje matka, vždy vy jste ji ani pořádně neznali.“ Jak v pořadu sděluje Oprah Winfreyové, jeho rodina o smrti nikdy nemluvila a jemu samotnému nikdy neporadili, jak se vyrovnat s paparazzi. Ani on sám tedy nechtěl o matce mluvit a vzpomínky víceméně vytlačil, jelikož přemýšlení nad tragédií mu matku nemohlo vrátit. Byl prý velmi naštvaný, že nikdy nebyl označen žádný viník Dianiny smrti. Cvakání spouští u objektivů mu ale od té doby prý vařilo krev v žilách a vyvolávalo vzpomínky na trauma z dětství. Jedna z posledních akcí, na které se pár v roce 2019 objevil jakožto členové královské rodiny: Mohla se historie opakovat? Harry přirovnal bezbřehý zájem médií a paparazzi fotografů o něj a Meghan k tomu, který zažívala jeho matka a její partner Dodi Fayed - syn egyptského miliardáře Mohameda Fayeda. Dodi zahynul společně s Dianou při autonehodě.

„Moje matka byla uštvána k smrti, neboť byla ve vztahu s někým, kdo nebyl bílý,“ sdělil vévoda. Fakt, že jeho manželka Meghan je míšenka, v něm prý umocňoval pocit, že historie by se mohla opakovat. V březnovém rozhovoru s Oprah uvedl, že litoval, že se silněji nevymezil proti z jeho pohledu rasistickým vyjádřením, kterými britský tisk častoval Meghan. Princ Harry se odstěhoval do USA, aby ochránil své děti. Královskou rodinu přirovnal k mixu televizní show a zoo Vévoda ze Sussexu také popsal moment, kdy za ním vévodkyně přišla v šestém měsíci těhotenství - s jejich nyní již narozeným synem Archiem - a svěřila se mu, že jí honí myšlenky ohledně spáchání sebevraždy. Sdělila mu prý své nejčernější úvahy a to včetně cesty, kterou si pro svou případnou smrt vybrala. Meghan změnila názor až poté, co jí Harry vysvětlil, jak bolestivé by pro něj bylo ztratit další ženu - společně s jejich dítětem - z jeho života. Tehdy se prý rozhodl dát přednost ochraně své rodiny před povinnostmi vycházejícími z jeho role následovníka britského trůnu. Nechtěl se nadále cítit „uvězněný a kontrolovaný strachem“, který živila média i systém, ve kterém žil a ve kterém se o traumatech tohoto typu nemluvilo. „Mám v sobě koňskou dávku mé matky,“ sdělil princ. „Jediná cesta, jak se vysvobodit, byla říci pravdu.