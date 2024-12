Jsem těhotná, dneska nemůžu umřít, plakala žena, jejímuž autu selhaly brzdy

Incident se stal minulé pondělí kolem druhé hodiny ranní. „Potřebuji pomoc. Brzdy nefungují, moje auto nechce zastavit,“ popisovala žena na tísňové policejní lince, zatímco auto mířilo k mrznoucímu jezeru.

„Na další křižovatce odbočíte doprava. Pokud neodbočíte, sjedete do něj. Odbočte, ano?“ navigovala ji dispečerka. Žena však opakovala, že manévr nelze provést, protože autu nefungují brzdy. Jak dokazuje i záznam, byla čím dál rozrušenější. A to i proto, že byla těhotná. „Jsem ve 20. týdnu, dneska nemůžu umřít,“ volala.

Na výzvu dispečerky zařadila neutrál a auto trochu zpomalilo, uvádí NBC News. Jela rychlostí přibližně 30 mil v hodině (asi 48 km/h), stále se však pohybovala z kopce.

Policie proto k zastavení použila manévr „rolling road block“. Ženu předjela, zpomalila a její auto nechala do svého nabourat. Řidička tak mohla zastavit. „Já do toho auta nabourám, nechtěla jsem, přísahám,“ plakala žena, načež jí operátorka odpověděla, že to je v pořádku a že to tak bylo naplánované.

Kdyby policisté nebyli na místě nebo by se zdrželi, žena by podle nich pravděpodobně sjela do vody. „Jsem rád, že jsem byl v té oblasti a velmi blízko ní. Tak jsme mohli to vozidlo včas zastavit,“ řekl zasahující policista Tyler Coffey.

Obě auta sice utrpěla menší škody, ženě, jejímu psovi, který s ní jel, ani policistům se však nic nestalo, píše CBS News.