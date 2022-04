V Tel Avivu se střílelo, jsou dva mrtví. Útočníky policie hledá

Čtyři z postřelených jsou ve vážném stavu a lékaři je nyní operují. Další dva lidé jsou ve středně vážném stavu a dva mají lehčí zranění. Policejní mluvčí uvedl, že policisté pátrají po útočnících. Policie také vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli místu incidentu a nevycházeli. Informoval o tom list The Times of Israel s odkazem na Ichilovu nemocnici. Incident se stal v rušné čtvrti s několika bary a restauracemi.

„Terorista zahájil palbu zblízka a poté pěšky utekl. Několik lidí je zraněno,“ řekl policejní mluvčí Eli Levy izraelskému 13. kanálu. „Neopouštějte své domovy. Nevystrkujte hlavu z okna. Nechoďte na balkony,“ dodal.

Televizní záběry zachytily, jak ozbrojení policisté pátrají po útočníkovi v Dizengoffově ulici a menších postranních ulicích. Na místě je také policejní vrtulník. Podle listu The Times of Israel strážníci obklíčili dům v Dizengoffově ulici, kde by se útočník mohl skrývat.

Izrael v poslední době čelí největší vlně teroristických útoků za několik let. Za poslední měsíc při nich zahynulo už třináct lidí. Poslední útok se odehrál 29. března a vyžádal si pět obětí. Útočníkem byl podle bezpečnostních složek 26letý Palestinec z Jaabadu u Džanínu, který byl na místě zastřelen. 27. března zaútočili v izraelském městě Hadera zaútočili dva muži se střelnými zbraněmi, zabili muže a ženu.

22. března útočník s nožem v jihoizraelském městě Beerševa zabil čtyři lidi a další dva vážně zranil. Poté jej zastřelili ozbrojení obyvatelé. Podle izraelských médií útočil arabský občan Izraele, který byl v minulosti vězněn kvůli vazbám na teroristickou skupinu Islámský stát.