Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje nedávno napsal, že Szijjártó v přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí EU. Szijjártó ruskému protějšku Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních.
Szijjártó odposlechy ostře kritizoval a označil je za nepřijatelné zahraniční vměšování před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku, a to ve prospěch Ukrajiny.
„Toto je zrada nezbytné solidarity, která je vyžadována mezi zeměmi Evropské unie, pokud chceme být silní,“ prohlásil Barrot. Navzdory neshodám, „chceme-li být silní ve světě, kde vznikají nová impéria, musíme být jednotní a musíme být solidární“, zdůraznil šéf francouzské diplomacie.
Vysvětlení zpráv o pravidelném informování Ruska o jednáních EU od maďarské vlády požadovala Evropská komise. Polský premiér Donald Tusk mimo jiné prohlásil, že zatímco Maďarsko je a bude v Evropské unii, maďarský premiér Viktor Orbán a jeho ministr zahraničí Szijjártó už z Evropy dávno odešli. Tusk varoval, že sepětí mezi Budapeští a Moskvou ohrožuje bezpečnost celého bloku.
Podle bruselského portálu Politico zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá. Země unie i jejich partneři se podle něj již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.
Obvinění na adresu Budapešti přichází v kritickém okamžiku před nedělními parlamentními volbami. Zatímco průzkumy veřejného mínění pořizované provládními středisky ukazují mírný náskok Orbánovy strany Fidesz před opozicí, nezávislé průzkumy naznačují, že opoziční strana Tisza má dvouciferný náskok.