Jednoho ze dvou pohřešovaných amerických vojáků našli mrtvého v moři u Maroka

  7:04aktualizováno  7:04
V Maroku se našlo tělo jednoho ze dvou pohřešovaných amerických vojáků, kteří se jednotce ztratili minulou sobotu při vojenském cvičení na jihozápadě země, uvedla v pondělí ráno marocká armáda. Ta dodala, že tělo bylo v sobotu nalezeno a vytaženo z moře.
Specializovaní potápěči na společném mezinárodním vojenské cvičení African Lion v roce 2025 (AL25) v Agadiru na marockém pobřeží Atlantského oceánu. (20. května 2025)

Ostatky byly následně převezeny do vojenské nemocnice, odkud budou dopraveny do vlasti. Pátrání po druhém nezvěstném vojákovi stále pokračuje. Anonymní zdroj z americké armády agentuře AFP sdělil, že šlo pravděpodobně o nehodu. Spojitost s terorismem vyloučil.

Po zmizení obou vojáků zahájily americké, marocké a spojenecké síly rozsáhlé pozemní, vzdušné a námořní pátrací operace. Americké velitelství pro Afriku uvedlo, že pátrání pokrylo více než 8 tisíc kilometrů čtverečních mořské plochy a okolního pobřeží. Do akce se zapojilo více než deset letadel, maročtí jeskynní potápěči a bezpilotní podvodní plavidlo.

Cvičení African Lion (Africký lev), které začalo v dubnu a do kterého se zapojilo přes 7 tisíc vojáků z více než 30 zemí, hostí vedle Maroka také Tunisko, Ghana a Senegal. Vojenské manévry měly podle oficiálního plánu skončit 8. května.

