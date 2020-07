Pachatel tělo rozřezal a rozprostřel po bytě. Newyorská policie vyšetřuje smrt úspěšného podnikatele

Newyorská policie potvrdila, že v úterý byl nalezen mrtvý muž v bytě na Manhattanu ve čtvrti Lower East Side. Americká televizní stanice CNN uvedla, že jde o Fahima Saleha, podnikatele a generálního ředitele nigerijské společnosti Gokada zajišťující jízdy na motocyklech po městě.

Saleh byl naposledy spatřen na kamerových záznamech v pondělí, kdy nastupoval do výtahu směrem do svého newyorského bytu. Spolu s ním do výtahu vstoupil i muž oblečený celý v černém.



Policie uvedla, že se může jednat o potenciálního útočníka, protože výtah prý vede přímo do bytových jednotek. Když přišla Salehova sestra, aby ho zkontrolovala, našla podle CNN trup jeho těla ležet v prostoru vedle obývacího pokoje. Ostatní části těla pak byly údajně nalezeny v taškách na různých místech bytu. Motiv činu není podle policie známý. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, jak pachatel budovu opustil.

Rodina oběti se k smrti vyjádřila v prohlášení. „Titulky novin mluví o zločinu, který stále nedokážeme pochopit. Fahim je mnohem víc, než se o něm dočtete. Jeho brilantní a inovativní mysl ovlivnila každého, kdo byl součástí jeho světa,“ sdělila podnikatelova rodina.



We are deeply saddened to inform you about the sudden and tragic loss of our founder and CEO, Fahim Saleh. Fahim was a great leader, inspiration and positive light for all of us.