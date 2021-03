Ten, jenž naučil Číňany nakupovat na splátky. Jak se vyvíjel Kellnerův byznys v cizině?

PRAHA Petr Kellner ukázal, že i v tak malém státě, jako je Česko, se dá vybudovat firma vpravdě globální. Portfolio firem ze skupiny PPF je široké a rozpíná se v řadě odvětví přes tři kontinenty.

Od Ruska přes Čínu, Kazachstán či Francii až třeba po Srbsko. Ve všech těchto státech (a v mnoha dalších – celkem jich je 24 na třech kontinentech) působí společnost PPF Group N. V., jejímž majoritním vlastníkem byl o víkendu tragicky zahynuvší podnikatel Petr Kellner.



Hlavní směr Kellnerových zahraničních aktivit byl od začátku napřen na východ: podnikatel podle všeho na začátku správně odhadl, že v zemích, kde neexistuje dlouhodobá a souvislá tradice soukromého podnikání, snáze najde díru na trhu i prostor pro expanzi. A podle jeho kritiků byla součástí této strategie i úvaha, že v zemích, jako je Rusko nebo Čína, existuje slabší dohled nad trhem a prostředí „dovolí“ to, co by na Západě nemuselo projít.



Úspěchy i ztráty v Číně

Pro laického pozorovatele z Česka bylo zřejmě nejvíce viditelné Kellnerovo angažmá v nejlidnatější zemi světa. Podnikatel, který nikdy o pozornost médií nestál, a dokonce se jim programově vyhýbal, nechtěně přitáhl pozornost na čínské aktivity PPF v roce 2014 v rámci podnikatelské mise, která doprovázela prezidenta Miloše Zemana na státní návštěvě v Číně.



Letoun, pronajatý Kellnerem ovládanou firmou, vzal na zpáteční cestu na palubu i Zemana (Hrad to později zdůvodňoval „úsporou času“), což okamžitě vzbudilo spekulace, zda si podnikatel i tímto způsobem nesnaží naklonit vrcholné politiky, aby mu umetli cestu pro snazší podnikání.

V komunistické zemi se Kellner věnoval podnikání, které nelze nazvat jinak než výsostně kapitalistické. Prostřednictvím holdingu Home Credit tam totiž nabízel řadovým Číňanům úvěrové služby – a Zeman tehdy během setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem tamější úřady za „podporu“ Home Creditu pochválil.

Kellnerovy aktivity v Číně, kde o všem podstatném rozhoduje komunistická strana, byly již tehdy rozrostlé do takových rozměrů, že je jen těžko představitelné, že by mohly hladce probíhat bez dobrého zápisu u tamějších vrcholných politiků. Home Credit byl jediným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v Číně, který byl stoprocentně vlastněn ze zahraničí, a roční objem půjček se pohyboval v přepočtu ve stovkách miliard korun.

Nicméně čínský byznys přinesl Kellnerovi také ponaučení, že ani při dobrém krytí stromy nemusí růst do nebe. Peking v odvětví spotřebitelských půjček postupně prosadil přísnější dohled a regulace (k podobnému procesu došlo v řadě dalších zemí včetně Česka) a zisky Home Creditu v Číně se začaly tenčit.

Otočka do východní Evropy

Krachem pak skončil loňský pokus o úpis akcií na burze v Hongkongu: investoři se totiž nakonec v obavách z nadhodnocení stáhli a z očekávaného miliardového výnosu z prodeje akcií nebylo nic.

V posledních letech skupina PPF hodně investovala do oblasti telekomunikací a médií a vedle aktivit na české půdě (např. převzetí mobilního operátora O2 se nepřímo dotklo asi poloviny české populace, od loňska Kellner ovládl nejsledovanější český televizní kanál TV Nova) nakupovala i v zahraničí.

Hlavní Kellnerův zájem se i tady soustředil na východ, tentokrát v rámci Evropy: v roce 2018 skupina převzala několik středoevropských a východoevropských firem, které původně patřily norské společnosti Telenor. Loni pak PPF dokončila akvizici mediální společnosti CME, která působí v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku – a prostřednictvím právě TV Nova také v Česku.