Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní. Zůstává část posádky

  19:59aktualizováno  20:12
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.

Na letišti na Tenerife již podle španělských médií čekají dvě letadla, která přepraví evakuované do Nizozemska. Někteří z cestujících ale odtamtud budou pokračovat do Oceánie.

Pracovníci v osobních ochranných prostředcích stojí na palubě tankeru vedle výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru, v přístavu Granadilla de Abona na Tenerife. (11. května 2026)
Cestující jsou před nástupem do letadla na Tenerife stříkáni dezinfekčním prostředkem poté, co vystoupili z výletní lodi MV Hondius postižené hantavirem. (10. května 2026)
Loď v pondělí pozdě odpoledne musela přistát v přístavu, aby bylo možné zaručit bezpečnost evakuovaných a lidí zapojených do evakuace, uvedla ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. V neděli se evakuace uskutečnila, aniž by loď připlula k molu. Úřady evakuací na moři chtěly zmírnit obavy místních, které operaci doprovázely.

V neděli podle předchozího prohlášení ministryně zdravotnictví Garcíaové loď opustilo 94 lidí. Na palubě v současnosti zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi do Nizozemska. Na zhruba pětidenní plavbu se vydají i s tělem jedné zemřelé cestující.

Výletní loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.

Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila tuto neděli.

