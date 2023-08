Na Tenerife hoří národní park, hasiči evakuovali již pět vesnic

Požár řádí v zalesněné oblasti ve strmých roklích v severovýchodní části Tenerife, což hasičům práci ztěžuje. Ve středu ráno zpustošil asi 130 hektarů země v okolí nejvyššího bodu Španělska. Během několika hodin se pak rozšířil na plochu 300 hektarů. Podle šéfa tamní záchranné služby Pedra Martinéze též vzniklo několik sekundárních ohnisek.

„Požár je silný a nachází se v komplikované oblasti,“ sdělil na tiskové konferenci prezident Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. „Úsilí nyní soustředíme na to, aby se požár nerozšířil a nezasáhl především obytné oblasti v blízkosti pobřeží.“

Vesnice Arrate, Chivisaya, Media Montaña, Ajafoña a Las Lagunetas byly evakuovány. Místní úřady uvedly, že během středy přijmou další opatření.

Předsedkyně rady ostrova Rosa Davilová řekla, že všechny přístupy do hor jsou nyní uzavřeny. Obyvatele a návštěvníky vyzvala, aby se do lesních oblastí nevydávali, protože hrozí, že se požár bude šířit dál. „Děláme to proto, abychom zabránili jakýmkoli incidentům,“ komentovala.

Kanárské ostrovy zaplavila vlna veder již během minulého týdne. V několika vyprahlých oblastech tak hrozí riziko vzniku požárů. Letos v létě hasiči řadu lesních požárů likvidovali i na ostrovech Gran Canaria a La Palma.

Podle rozhlasové stanice Radio Canarias, která citovala španělského provozovatele letišť Aena, obě letiště na Tenerife fungují bez omezení.