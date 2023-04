Djokovičové jsou cikáni a pěkní hajzlové, pustil se do tenisty prezident

„Můžu ti říct, že ti Djokovičové jsou pěkní hajzlové,“ podotkl během natáčení rozhovoru v televizi RTS Milorad Dodik, prezident Republiky srbské, která je částí federace Bosny a Hercegoviny.

Právě v bosenské Banja Luce se konal tenisový turnaj Srpska Open, jehož hlavní hvězdou byl právě Djokovič. Jenže nečekaně ale vypadl už ve čtvrtfinále (s krajanem Dušanem Lajovičem 4:6, 6:7), což Dodik okomentoval slovy:

„Jakmile došlo na byznys, ufff…jsou jak cikáni. To ti říkám. A když jsme vše zařídili, tak on vyletí ve čtvrtfinále,“ řekl prezident ve studiu. Nahrávku pravděpodobně zveřejnil jeden ze zaměstnanců televize.

Otec Novaka Djokoviče se k výstupu politika odmítl vyjádřit. Ředitelem tenisového turnaje je Novakův bratr Djordje. Poslanec parlamentu Republiky srbské Nebojca Vukanovič se proto obává, že další sportovní utkání se v Banja Luce už neuskuteční.

Srbský tenista Novak Djokovič gratuluje krajanovi Dušanu Lajovičovi k vítězství ve čtvrtfinále turnaje v Banske Luce. (21. dubna 2023)

„Vypadá to, že jsme vyhodili z okna 50 milionů bosenských marek (cca 600 milionů korun) na turnaj Srpska Open, protože Milorad Dodik urazil Djokoviče tak hrubě, že už sem nejspíš dlouho nepřijede,“ uvedl Vukanovič ve svém prohlášení.

Dodik však jakékoliv pochybení odmítá. Veškerou vinu svaluje na televizi. „Jsem zklamaný z toho, co televize RTS udělala. I nadále budu chovat největší respekt k Novaku Djokovičovi a k tomu, co do kázal. Stejně tak k jeho rodině,“ napsal v oficiálním prohlášení.

Zároveň se opřel do televizní stanice.„Děkuji televizi RTS za bezesné noci, nemohu uvěřit tomu, že se zachovali jako hyeny,“ dodal na závěr.