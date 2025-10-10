V USA vybuchla továrna na munici. Kvůli dalším explozím se záchranáři drží zpátky

Výbuch, který slyšeli a pocítili lidé na kilometry daleko, se stal v závodě společnosti Accurate Energetic Systems, uvedl úřad šerifa. Firma podle svého webu vyrábí a testuje výbušniny v areálu o osmi budovách, který se rozkládá na zalesněných kopcích poblíž města Bucksnort asi 85 kilometrů jihozápadně od Nashvillu.
„V tuto chvíli skutečně máme několik nezvěstných osob. Snažíme se brát ohled na rodiny a celou situaci,“ řekl na tiskové konferenci šerif okresu Chris Davis. „Máme také několik mrtvých,“ dodal. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, vyšetřování může podle šerifa trvat několik dní.
Letecké záběry a snímky z místa neštěstí ukazují, že exploze zcela srovnala se zemí jednu z budov na kopci, kde zůstaly jen doutnající trosky a ohořelé vraky vozidel.
Záchranáři se zpočátku nemohli dostat do továrny kvůli pokračujícím detonacím, sdělil agentuře AP šéf místních záchranářů David Stewart. Ani on neměl informace o přesném počtu obětí.
Ačkoli místo neštěstí již bylo zabezpečeno před velkými výbuchy, stále lze slyšet menší exploze, uvedl Davis.
