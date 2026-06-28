V Polsku v neděli padl absolutní teplotní rekord ve městě Slubice na západě země, bylo tam naměřeno 40,5 stupně.
Slubice leží na hranici s Německem přibližně 40 kilometrů severně od Neissemünde, kde dnes naměřili 41,7 stupně, což je nový německý rekord.
Dosavadní rekord v Německu byl ze soboty a činil 41,5 stupně. Ten předchozí 41,2 stupně byl z pátku. Předtím držela šest let rekord teplota 41,2 stupně naměřená na stanicích v Tönisvorstu a v Duisburgu v Severním Porýní-Vestfálsku.
O víkendu panovaly téměř po celém Německu teploty kolem 40 stupňů, od západu se dnes začalo mírně ochlazovat. Výrazné ochlazení se čeká v noci na pondělí. Meteorologové varovali, že místy zřejmě přijdou silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru.
Bratislava zažila nejteplejší den v historii měření
Extrémní vlna veder sužovala také Slovensko. V Bratislavě v neděli padl historický teplotní rekord, krátce před 16:00 teplota na měřící stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 39,4 stupně Celsia ve slovenské metropoli byl podle portálu ze srpna roku 2013. Vedra ovlivnila na Slovensku vlakovou dopravu.
Více než 39 stupňů Celsia zaznamenali slovenští meteorologové druhý den v řadě, a to hned na několika místech v zemi. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku, a to 40,3 stupně Celsia, je z července 2007.
Bratislava už z pátku na sobotu zažila rekordně teplou noc, když teplota na Kolibě podle dřívějších údajů meteorologů neklesla pod 26,3 stupně Celsia.
Slovenský národní vlakový dopravce ZSSK oznámil, že po snížení maximální povolené rychlosti na tratích kvůli vedrům nabírají dálkové vlaky zpoždění v trvání zhruba do 60 minut.
Mimořádně teplé počasí by na Slovensku mělo pokračovat též v úvodu příštího týdne. Také na pondělí a na úterý platí pro část země nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami.
Evropa se otepluje nejrychleji na Zemi
Ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v neděli v souvislosti s teplotními rekordy uvedl, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr.
Připomněl, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzval proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem.
„V tuto chvíli žije 150 milionů lidí v podmínkách extrémních veder, stovky lidí zemřely, školy jsou uzavřeny a energetické sítě kolabují,“ uvedl Ghebreyesus.
Dodal, že od 21. června bylo na starém kontinentě v souvislosti s horkým počasím zaznamenáno více než 1 300 nadměrných úmrtí. Jen ve Francii zemřelo o tisíc lidí víc, než by odpovídalo normálu, uvedl v neděli tamní národní úřad veřejného zdraví (ANSP).
„V důsledku klimatických změn a globálního oteplování se jev ‚vlny veder, jaká se vyskytne jednou za generaci‘ nyní opakuje téměř každoročně. Byli jsme varováni,“ poznamenal dále Ghebreyesus.
„Tepelný stres je často označován jako ‚tichý zabiják‘ a evropské domy, pracoviště a školy nejsou na tyto teploty stavěny,“ uvedl šéf WHO s tím, že organizace spolupracuje s členskými státy na řešení zdravotních hrozeb způsobených extrémním horkem.
WHO se podle něj v této věci zaměřuje na připravenost, prevenci a posílení reakcí zdravotnických systémů. „Zejména vybízíme evropské země k zavádění akčních plánů na ochranu zdraví před vedrem v rámci širšího programu na ochranu zdraví před dopady změny klimatu,“ zdůraznil Ghebreyesus.