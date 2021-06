Teror za pomoci dronů? Indie tvrdí, že na základnu v Kašmíru zaútočily bezpilotní letouny s výbušninou

Šrínagar (Indie) Indičtí bezpečnostní činitelé mají podezření, že k útoku na leteckou základnu v Kašmíru byly v noci na neděli nasazeny drony nesoucí výbušniny. Jde podle nich o první takový incident, napsala agentura AP.

Leteckou základnou otřásly dva výbuchy, při kterých podle nejmenovaného zástupce armády utrpěli zranění dva vojáci a vznikly menší škody na jedné z budov v areálu ve městě Džammú. Vojenská infrastruktura prý poškozena nebyla. Velitel místní policie útok označil za teroristický čin.



AP uvádí, že pokud se ukáže, že za útokem stojí protiindičtí povstalci, svědčilo by to o tom, že proti indické ústřední vládě zvolili novou strategii. Doposud na indické vojáky útočili ze zálohy, používali nálože odpalované na dálku nebo do zvolených cílů najížděli auty naloženými výbušninami.

Převážně muslimský Kašmír je rozdělený mezi Indii a Pákistán a obě země si dělají nárok na celé území. Povstalci proti indické vládě bojují od roku 1989. Většina muslimských obyvatel Kašmíru podporuje jejich cíl, kterým je buď sjednocení území pod vládou Pákistánu nebo vznik nezávislého státu. Vláda v Dillí obviňuje Pákistán, že tyto povstalce podporuje, což Islámábád popírá. Konflikt si vyžádal desetitisíce obětí z řad civilistů, povstalců i indických vládních jednotek.