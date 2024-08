Strůjcům 11. září v USA opět hrozí smrt. Ministr zrušil dohodu o přiznání viny

Údajný strůjce útoku Chálid Šajch Muhammad a jeho komplici Valíd Attaš a Mustafa Ahmad Havsáví jsou nyní ve věznici Guantánamo na Kubě. Pentagon tento týden uvedl, že s vězni uzavřel dohody o přiznání viny, podrobnosti ale neupřesnil. Jeden z amerických představitelů podle agentury Reuters uvedl, že téměř jistě dohody zahrnují přiznání viny výměnou za zrušení trestu smrti.

Austin v pátek zbavil Susan Escallierovou, která dohlíží na válečný soud na Guantánamu, pravomoci uzavírat v tomto případě dohody před zahájením soudního procesu a převzal tuto odpovědnost sám.

„S okamžitou platností, v rámci výkonu svých pravomocí, tímto odstupuji od tří předsoudních dohod...,“ uvedl Austin.

Američané zadrželi islamistické radikály Muhammada z Pákistánu, Attaše z Jemenu a Havsávího ze Saúdské Arábie před dvěma desítkami let. Muhammad je podle amerických vyšetřovatelů strůjcem útoku, který pomohl vycvičit a řídit některé z únosců.

Při útocích 11. září 2001 zemřelo v USA téměř 3 000 lidí. Dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra. Další dopravní letoun o několik desítek minut později narazil do budovy Pentagonu a čtvrtý se zřítil do polí v Pensylvánii.

K útokům se přihlásil šéf teroristické organizace Al-Káida Usáma bin Ládin, který se skrýval pod ochranou afghánského radikálního hnutí Tálibán. Následná americká invaze do Afghánistánu přinesla pád tálibánského režimu, bin Ládinovi se ale podařilo uniknout a dalších téměř deset let se skrýval.

Američané ho dopadli a zabili v květnu 2011 v Pákistánu. Válka v Afghánistánu skončila stažením amerických sil a jejich spojenců a opětovným obsazením země Tálibánem v roce 2021. Vyžádala si skoro 200.000 lidských životů.

Věznici Guantánamo zřídila Bushova administrativa v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Američané tam zadržovali přes 780 lidí kvůli podezření z terorismu, většina z nich ale nebyla nikdy obviněna. Podle organizací na ochranu lidských práv byli vězni mučeni a vystaveni nelidskému zacházení. V současné době tam je podle agentury Reuters na 30 vězňů, Muhammad je z nich nejznámější. Nynější prezident Joe Biden už dříve ohlásil záměr zavřít Guantánamo ještě před koncem svého volebního období.