Německá policie zatkla pět mužů za plánování útoku na vánoční trh, viní je z terorismu

Policie podezřelé zadržela už v pátek, v sobotu byli předvedeni před soudce. Podle generální prokurátory jde o 56letého Egypťana, 37letého Syřana a tři Maročany ve věku 22, 28 a 30 let. Podle prvotního vyšetřování Egypťan údajně vyzýval k útoku v mešitě v okrese Dingolfing-Landau.
Zatím není jasné, kdy a kde přesně se měl případný útok uskutečnit ani jak konkrétní byl plán akce, sdělila prokuratura agentuře. Operaci, která vedla k zatčení mužů, řídil úřad pro boj proti extremismu a terorismu, který podle informací deníku Bild dostal klíčový tip od zahraniční rozvědky jiného státu.
Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann vyzdvihl práci bezpečnostních složek a poukázal na údajný islamistický motiv. „Díky vynikající spolupráci našich bezpečnostních orgánů bylo možné v nejkratším možném čase zadržet několik podezřelých osob a zabránit tak v Bavorsku potenciálnímu islamisticky motivovanému útoku,“ prohlásil ministr podle DPA.