Terorismus, pirátství, Ukrajinci nám u Malty potopili drony tanker, zuří Rusko

  12:20
Ukrajinská bezposádková plavidla zaútočila poblíž teritoriálních vod Malty na ruský tanker určený pro přepravu zkapalněného zemního plynu Arktik Metagaz, prohlásilo ruské ministerstvo dopravy. Agentura Reuters o den dříve napsala, že tato loď vzplála ve Středozemním moři. Spojené státy a Británie už dříve na zmíněné plavidlo podle médií uvalily sankce. Kyjev se k obvinění nevyjádřil.

„Třetího března byl v bezprostřední blízkosti teritoriálních vod členského státu Evropské unie Malty proveden útok na ruské plavidlo (určené) pro přepravu plynu – Arktik Metagaz,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy.

Ukrajinci u Malty značili tanker Arktik Metagaz, prohlásilo ruské ministerstvo dopravy.
Ruský tanker explodoval u Malty, Moskva viní ukrajinské drony
Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev
„Tanker přepravoval náklad z Murmansku v souladu se všemi mezinárodnímu předpisy,“ dodal resort s tím, že útok byl proveden z libyjského pobřeží ukrajinskými vodními drony.

Třicetičlenná posádka tankeru, kterou tvoří ruští občané, byla díky koordinovanému zásahu maltských a ruských záchranných složek zachráněna, uvedlo dále ministerstvo. Podle maltských ozbrojených sil byla posádka plavidla nalezena v záchranném člunu, podotkla BBC. Moskva označila útok za mezinárodní terorismus, námořní pirátství a porušení základních norem mezinárodního námořního práva.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Ukrajina zároveň obviňuje Rusko z útoků na obchodní lodě u ukrajinských přístavů.

Od listopadu loňského roku se začaly objevovat informace o útocích bezposádkových plavidel nebo dronů na nákladní lodě v Černém a Středozemním moři, hlavně na tankery přepravující ruskou ropu. Útoky byly spojovány s Ukrajinou, ačkoli Kyjev popřel, že se na některých z nich podílel, upozornila už dříve stanice BBC. K některým útokům se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, která hovořila o úderech na tankery ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.

Pokud se informace o útoku na plavidlo Arktik Metagaz potvrdí, bude to první ukrajinský útok na ruskou loď přepravující zkapalněný zemní plyn, upozornil Reuters.

