Tisíc žalobců, deset obžalovaných. Belgie soudí teroristy z bruselského metra

Úterý 22. března 2016 změnilo v Bruselu život tisícům lidí. V ranní špičce mezi osmou a devátou hodinou se tři teroristé v sebevražedných vestách odpálili ve stanici metra Maelbeek v centru města a na mezinárodním bruselském letišti Zaventem. Čtvrtému útočníkovi bomba nevybuchla a z místa utekl.

Zemřelo tehdy 32 lidí, dalších více než tři sta bylo zraněno. K teroristickým útokům, které se udály jen několik měsíců po útocích v Paříži z listopadu 2015, se opět přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Po šesti letech teď v Bruselu začíná s podezřelými soudní proces, dosud největší svého druhu. Lidé, kteří byli během útoků zraněni nebo přišli o své blízké, soud považují za alespoň symbolické uzavření traumatické etapy jejich života.

„Chci se s tím konečně vyrovnat“

„Byla jsem měsíc a půl v kómatu. Patřím k těm, kdo nemají žádné vzpomínky – ani na útok, ani na léčbu, ani na dobu krátce před tím vším. Místo šesti měsíců mám v hlavě jen prázdno,“ říká Sabine Borgignonsová, mladá žena, která v den útoku seděla v metru hned za vagónem, v němž byl útočník. V nemocnici poté strávila tři měsíce.

Od procesu Borgignonsová podobně jako dalších zhruba 1020 poškozených, kteří se jej na straně žalobců účastní, očekává především jedno: „Chci se s tehdejšími událostmi konečně vyrovnat. Pořád se o tom mluví, teď ještě víc. Chci to vše už konečně hodit za hlavu,“ říká.

„Oběti chtějí především odpovědi. Doufají, že pochopí, jak se takové násilí vůbec mohlo stát, jak to mohl někdo vůbec udělat a proč museli projít vším tím utrpením,“ dodává Olivia Venetová, která jako jeden z advokátů zastupuje zhruba čtvrtinu poškozených.

„Změnil jsem se, jsem agresivnější“

Přesto, že od útoku uplynulo již šest let, jde pro řadu lidí o stále velmi živou vzpomínku. „Mnoho lidí to nedokáže pochopit. Říkají: Už je to přece dávno, přestaňme si to připomínat. Pro nás je tento den ale stále přítomný. Je to, jako by se to stalo včera. Nemůžeme na to jen tak zapomenout,“ říká další z tisíce žalobců Gaetan Meuleman.

Po útoku pomáhal jako záchranář a poskytoval první pomoc zraněným. Dodává, že od té doby se potýká s psychickými problémy. „Změnil jsem se, jsem více agresivní.“

Rozsáhlý proces probíhá v bývalé budově NATO na severovýchodě belgického hlavního města. Obvinění jsou obžalováni z teroristicky motivovaných vražd, pokusu o teroristicky motivované vraždy a z členství v teroristické skupině. Oběti a přímí účastníci útoku mají začít vypovídat na konci ledna, celý soud potrvá šest až devět měsíců.