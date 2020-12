Mimořádně těsná výhra republikánky v Iowě. Křeslo v Kongresu získala o pouhých šest hlasů

Des Moines (USA) Oficiální výsledky listopadových voleb v pondělí vyhlásil i americký stát Iowa, který zažil i jeden extrémně těsný souboj o křeslo ve Sněmovně reprezentantů. Kandidátka Republikánské strany Mariannette Millerová-Meeksová podle konečných čísel porazila demokratku Ritu Hartovou o pouhých šest hlasů. Agentura AP uvádí, že se zřejmě urodila nejvíce vyrovnaná volba do Kongresu za poslední desetiletí.

Millerová-Meeksová a Hartová bojovaly o to, kdo bude dva roky ve Washingtonu zastupovat druhý ze čtyř kongresových obvodů Iowy. Prvotní sčítání ukázalo vítězství republikánky o 47 hlasů, následoval však přepočet, při kterém se rozdíl postupně dostal až na jednociferné hodnoty. A tam také stíhací jízda kandidátky Demokratické strany skončila.



„Oficiální výsledek ve druhém obvodu je 196 964 pro Millerovou-Meeksovou ku 196 958 pro Ritu Hartovou. Rozdíl je šest hlasů,“ uvedl na twitteru státní tajemník Paul Pate, když oznamoval schválení výsledků v Iowě.

Kampaň poražené demokratky naznačila, že se ještě pokusí výsledek napadnout, což musí učinit do 48 hodin od jeho potvrzení. „Odolá-li očekávaným právním krokům, pak se vítězství Millerové-Meeksové stane nejtěsnějším ve volbách do Sněmovny reprezentantů od roku 1984, zároveň by šlo o nejvyrovnanější souboj v Iowě od roku 1916,“ píše AP.

Republikánská politička dosud působila v regionálním senátu a do souboje o křeslo v Kongresu šla letos už počtvrté. V letech 2008, 2010 a 2014 vždy prohrála s demokratem Davem Loebsackem, který po sedmi funkčních obdobích ve Washingtonu odchází ve věku 67 let do politického důchodu.

„Je to životní pocta být zvolena, abych sloužila lidem východní a jižní Iowy. Iowané jsou houževnatí, optimističtí a tvrdě pracují a všechny tyto vlastnosti si s sebou v jejich jménu vezmu do Washingtonu, D. C.,“ řekla Millerová-Meeksová o víkendu po dokončení přepočtu hlasů.